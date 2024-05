× Bitte zugreifen: Was Sie im Juni kaufen und essen sollten

Der Sommer steht endlich vor der Türe und dieser macht unseren Speiseplan noch abwechslungsreicher. Jetzt gibt es wieder bunte Salate, frisches Gemüse und Früchte aus dem Freiland.

Auch die letzten Obst- und Gemüsepflanzen erwachen im Juni aus dem Winterschlaf. Die regionale Auswahl ist also so richtig groß und bunt. Auf welches Obst und Gemüse Sie sich im Juni freuen können, zeigen wir in unserem Saisonkalender.

Regionales Gemüse im Juni

Brokkoli

Der Brokkoli hat endlich wieder Saison und diese dauert sogar bis Oktober an. In dieser Zeit ist er regional erhältlich und kann gebraten als Beilage, in Suppen, Pfannengerichten oder in Salaten verwendet werden. Das grüne Powergemüse enthält auch besonders viele Mineralien wie Kalium, Kalzium, Phosphor, Eisen, Zink und Natrium.

Karfiol

Die Karfiol-Zeit ist für viele ein kulinarischer Höhepunkt im Kalender. Kein Wunder, denn er überzeugt durch gesunde Nährstoffe und seinen milden, nussigen Geschmack. Er schmeckt herrlich als Ofengemüse mit einer orientalischen Würzung, im Salat oder im Curry.

Kartoffeln

Kaum ein Gemüse ist so facettenreich einsetzbar wie Kartoffeln. Egal ob gekocht, gebraten oder gebacken: Sie schmecken einfach immer und sind noch dazu echte Gesundheits-Booster: Sie sind reich an Kohlenhydraten, Ballaststoffen, Vitamin C und Kalium. Zudem können sie den Blutzuckerspiegel regulieren, die Verdauung fördern und das Risiko von Herzerkrankungen und Schlaganfällen senken.

Erbsen

Von Juni bis September gibt es bei uns die kleinen, grünen Erbsen frisch aus heimischem Anbau. Zu einem ausgewogenen Ernährungsplan gehören sie einfach dazu. Aufgrund ihres hohen Protein- und Eisengehalts ist die Hülsenfrucht vor allem bei Veganer:innen und Vegetarier:innen sehr beliebt.

Gurken

Eine der beliebtesten Gemüsesorten ist ab Juni wieder regional erhältlich. Besonders an warmen Tagen sorgt die Salatgurke für Erfrischung und punktet mit wertvollen Inhaltsstoffen wie Kalium, Eisen, Fluor und Zink. Aufgrund ihres hohen Wassergehalts ist die Gurke besonders kalorienarm und trotzdem reich an Ballaststoffen.

Spargel

Hier heißt es: Lieber schnell noch einmal zugreifen, bevor sich das edle Stangengemüse wieder bis zum nächsten Jahr verabschiedet. Ebenfalls nur noch diesen Monat verfügbar ist Rhabarber und Spitzkohl.

Regionales Obst im Juni

Beeren

Der Juni hält endlich wieder viele frische Beeren für uns bereit. Bei Heidelbeeren, Himbeeren und Johannisbeeren können Sie jetzt getrost zuschlagen. Sie sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen wie Vitamin C, Folsäure und Kalium sowie an Antioxidantien und machen sich im Dessert oder im Smoothie besonders gut. Natürlich können Sie die saftigen Beeren auch einfach roh genießen oder zu Marmelade verarbeiten.

Kirschen

Im Juni finden auch die ersten regionalen Kirschen aus Freilandanbau ihren Weg in den Handel. Die süße Steinfrucht eignet sich hervorragend zum Backen von Torten und Kuchen aber auch als Hauptgericht machen die roten Kügelchen ordentlich etwas her.

Erdbeeren

Der Star im Juni sind Erdbeeren. Sie gehören zu den beliebtesten Obstsorten und sind in der Küche vielseitig einsetzbar. Ein weiterer Pluspunkt: Sie haben viele gesundheitsfördernde Eigenschaften, u. a. senken sie das Risiko von Herzerkrankungen, verbessern die Verdauung und unterstützen ein gesundes Immunsystem. Zudem sind sie reich an Folsäure und vollgepackt mit Vitamin C.

Ebenfalls Saison haben:

Chinakohl

Fenchel

Kohlrabi

Radieschen

Tomaten

Zwetschgen

Bitte zugreifen!