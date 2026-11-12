Batterien in Muffins: 16 Kinder landen im Spital

Schock an einer Volksschule in Deutschland: In selbstgebackenen Muffins wurden gefährliche Knopfzellenbatterien entdeckt. 16 Kinder mussten nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt, wie die Batterien in das Gebäck gelangten.

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Der Vorfall ereignete sich an der Fröbel-Volksschule in Coswig im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. Während eines Kuchenbasars in der Aula wurden selbstgebackene Muffins angeboten, in denen sich Knopfzellen versteckten.

Wie der Landkreis Wittenberg auf Facebook mitteilte, bemerkten Kinder die Batterien und spuckten sie wieder aus. Auch in weiteren Muffins, die noch nicht gegessen worden waren, wurden Knopfzellen entdeckt.

16 Kinder mussten ins Spital

Insgesamt 16 Kinder wurden vorsorglich medizinisch untersucht. Ein Kind wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, 15 weitere wurden von ihren Eltern hingefahren. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

Der Einsatz war umfangreich: Insgesamt 35 Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, waren vor Ort. Die Schule informierte die Eltern, der reguläre Unterricht wurde dennoch fortgesetzt.

Polizei ermittelt

Wie die Batterien in die Muffins gelangten, ist noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Landrat Christian Tylsch dankte den Einsatzkräften und sprach den betroffenen Familien sein Mitgefühl aus.

Knopfzellen sind besonders gefährlich, wenn sie verschluckt werden. Bleiben sie in der Speiseröhre stecken, können sie innerhalb kurzer Zeit schwere Verätzungen verursachen. Deshalb warnte der Landkreis ausdrücklich vor der Gefahr.