Deutschlandticket: Wenn Ihr das nicht macht, wird gekündigt

Für Millionen Pendler wird es ab Neujahr teurer – und für Kunden der Deutschen Bahn (DB) droht sogar der Rauswurf. Wer nicht bis Ende November aktiv reagiert, steht am 1. Januar plötzlich ohne die beliebte Fahrkarte da.

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Zum 1. Januar 2027 steigt der Preis für das beliebte Deutschlandticket von 63 Euro auf 66,80 Euro im Monat – ein Plus von 3,80 Euro.

Alle Züge im Regionalverkehr

Wer sein Abo vor dem 15. Oktober 2026 abgeschlossen hat, muss der Preiserhöhung bis spätestens 30. November aktiv zustimmen. Wer das vergisst oder ignoriert, dem kündigt die Bahn das Abo gnadenlos zum Jahresende! Am Neujahrsmorgen ist das Ticket dann ungültig – und es droht ein teures Ticket wegen Schwarzfahrens.

Falls der 30. November durchrutscht, ist noch nicht alles verloren. Bis zum 31. Dezember lässt sich das Ticket im Portal oder in der App über den Button "Abo reaktivieren" noch in letzter Sekunde retten. Danach hilft nur noch ein kompletter Neuabschluss.

Mit dem Deutschlandticket kann man bundesweit unbegrenzt den gesamten öffentlichen Nah- und Regionalverkehr nutzen. ICE, IC, EC sowie private Fernzüge (z. B. FlixTrain) sind ausgeschlossen.