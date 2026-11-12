Werke in Gefahr?
Mercedes stoppt Investitionen in Deutschland
Wie das "Handelsblatt" berichtet, plant Mercedes einen umfassenden Investitionsstopp in Deutschland. Das Unternehmen will demnach vorerst kein weiteres Geld in den Standort stecken.
Die möglichen Folgen sind weitreichend: Neben dem Investitionsstopp stehen offenbar auch Werksschließungen in Deutschland im Raum. Zudem könnten weitere Produktionsbereiche ins Ausland verlagert werden.
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Unruhe um deutsche Standorte
Für die Beschäftigten und die deutsche Autoindustrie sind die Pläne ein alarmierendes Signal. Mercedes zählt zu den wichtigsten Autobauern des Landes. Sollten tatsächlich Werke geschlossen oder Produktionskapazitäten ins Ausland verlagert werden, hätte das auch Folgen für zahlreiche Zulieferer.
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