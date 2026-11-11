Schock-Studie: 60 Prozent der Soldatinnen sexuell belästigt

Eine neue Studie über die deutsche Bundeswehr zeigt ein erschreckendes Ausmaß sexueller Belästigung. Mehr als 60 Prozent der befragten Soldatinnen berichten von entsprechenden Erfahrungen im Dienst.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mehr als 4.000 Soldatinnen nahmen an der anonymen Untersuchung des Potsdamer Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften teil. Die Ergebnisse zeigen, wie unterschiedlich die Frauen im Dienst mit sexueller Belästigung konfrontiert werden:

Fast 40 Prozent berichten von anzüglichen Sprüchen und sexualisierten Kommentaren.

berichten von anzüglichen Sprüchen und sexualisierten Kommentaren. 15 Prozent wurden mit Bildern belästigt, die ohne ihre Zustimmung aufgenommen oder mithilfe von KI verändert wurden.

wurden mit Bildern belästigt, die ohne ihre Zustimmung aufgenommen oder mithilfe von KI verändert wurden. Gut acht Prozent erlebten körperliche Übergriffe.

erlebten körperliche Übergriffe. Zwei Prozent berichten von sexueller Gewalt.

Die Untersuchung erfasst auch Fälle, die nie offiziell gemeldet wurden. Genau darin liegt ihre besondere Bedeutung.

Viele Vorfälle werden nicht gemeldet

Wie groß das Problem tatsächlich ist, lässt sich allerdings nur eingeschränkt beurteilen. Von rund 25.000 aktiven oder ehemaligen Angehörigen der Bundeswehr, die zur Teilnahme eingeladen wurden, machten etwas mehr als 17 Prozent bei der anonymen Online-Befragung mit.

Besonders alarmierend: Gut ein Drittel der befragten Frauen hat Vorfälle nicht gemeldet oder würde darauf verzichten. Als Grund wird unter anderem fehlendes Vertrauen in die Vorgesetzten genannt.

Pistorius will Konsequenzen ziehen

Verteidigungsminister Boris Pistorius soll laut einem Bericht des "Spiegel" über das Ausmaß der Ergebnisse frustriert gewesen sein. © Getty Images

Verteidigungsminister Boris Pistorius soll laut einem Bericht des "Spiegel" über das Ausmaß der Ergebnisse frustriert gewesen sein. Trotzdem will er die Zahlen offenlegen und die Untersuchung regelmäßig wiederholen lassen.

Ein Aktionsplan soll nun Veränderungen bringen. Künftig soll auch berücksichtigt werden, wie Vorgesetzte mit Verdachtsfällen umgehen. Sensibilisierung gegen sexuelle Übergriffe soll verpflichtender Bestandteil der Ausbildung werden – vom Wehrdienstleistenden bis zum Offizier.

Außerdem wird geprüft, ob Vorfälle künftig anonym gemeldet werden können. Eine erste Anlaufstelle gibt es bereits: Seit Ende Oktober steht die Hotline "HELP" des Generalinspekteurs Carsten Breuer zur Verfügung.

Studie betrifft deutsche Bundeswehr

Die Untersuchung bezieht sich ausschließlich auf die deutsche Bundeswehr. Rückschlüsse auf die Situation im österreichischen Bundesheer lassen sich aus diesen Zahlen nicht ziehen.

Die Untersuchung bezieht sich ausschließlich auf die deutsche Bundeswehr. © Getty Images

Für Pistorius steht nun die Umsetzung der angekündigten Maßnahmen im Mittelpunkt. Sein Ziel: sexuelle Belästigung und Übergriffe in den eigenen Reihen konsequent bekämpfen.