LINZ AG BÄDER knacken Millionenmarke

Im 30.000 m² großen Park vom Linzer Parkbad lässt es sich herrlich faulenzen.

Linz. Die LINZ AG BÄDER knackten im laufenden Geschäftsjahr 2025 (1. Oktober 2024 bis 30. September 2025) bereits im August eine erfreuliche Besuchermarke: Am 25. August 2025 konnte der Millionste Gast in den Bäderoasen der LINZ AG begrüßt werden.

„Mit über 1.000.000 Besucher*innen wurde im laufenden Geschäftsjahr besonders früh, nämlich bereits im August, eine sehr erfreuliche Besucher*innen-Zahl in den LINZ AG Bädern erreicht – und das trotz eines ungewöhnlich regnerischen bzw. sehr wechselhaften Julis. Dieser Meilenstein zeigt, dass das vielfältige Angebot der LINZ AG BÄDER von den Besucher*innen sehr gerne angenommen wird. Dass wir gerade auch in einem durchwachsenen Sommer viele Gäste begrüßen durften, macht uns besonders stolz“, sagt LINZ AG BÄDER-Bereichsleiter Roland Heß. "Im Vergleich zum Vorjahr, mit rund 95.300 Gästen, verzeichneten wir heuer im Juni ein Plus von 20 Prozent.“

In der Wintersaison (1. Oktober 2024 bis 30. April 2025) wurden in den vier Bäderoasen (Parkbad, Hummelhof, Biesenfeld und Schörgenhub) rund 636.700 Besucher gezählt – sowohl in den Hallenbädern, als auch auf den Eisflächen. Zum Winterhighlight zählte der erstmals aufgebaute, 500 Meter lange Eislaufweg. Der Rundweg, der sich durch das Parkbad-Freigelände schlängelte, wurde zum beliebten Publikumsmagnet, der auch in der kommenden Wintersaison aufgebaut wird.