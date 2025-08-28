Vom Musiker zum Bestseller-Autor: Marco Wanda stürmt auch Buch-Charts

Mit seiner Biografie „Dass es uns überhaupt gegeben hat“ hat der Musiker die Herzen seiner Fans erobert und es auf Platz 10 der Spiegel-Bestsellerliste geschafft. In Österreich steht er sogar an der Spitze der Bestsellerliste.

Auf Facebook zeigte sich der Musiker und Schriftsteller überglücklich: „Danke euch fürs Buch lesen und weitererzählen. Danke meinem Verlag Zsolnay, Danke meiner Band und allen die mich jahrelang begleitet haben, Danke allen Liebenden und nicht-Hassenden da draußen. Amore, Marco“, schrieb Wanda zu seinem Erfolg.

© Zsolnay Verlag

Das Buch, in dem Wanda Einblicke in sein Leben, seine Karriere und persönliche Erfahrungen gibt, hat Fans und Leser gleichermaßen begeistert. Sein Aufstieg auf die Bestsellerlisten unterstreicht nicht nur seine Popularität als Musiker, sondern auch sein Talent als Autor.

Mit dieser Resonanz zeigt sich einmal mehr, dass Wanda nicht nur auf der Bühne, sondern auch als Schreiberling die Herzen seines Publikums erobert.