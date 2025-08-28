Rehkitz aus Donau gerettet

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz beim Donaukraftwerk Ottensheim.
Ottensheim. Ein Rehkitz ist Mittwochabend im Bereich des Donaukraftwerks Ottensheim (Bez. Urfahr-Umgebung) in die Donau gefallen und konnte nicht mehr selbstständig heraus. Es hat sich in eine Öffnung in der Schleusenmauer verschanzt, es waren nur noch Schreie zu hören.
© FF Wilhering
- Kabarettistin Gruber verärgert Fans mit Posting: "Gehässig!" & Hat sie sich hier strafbar gemacht?
- SCHOCK-BERICHT enthüllt: 41,5 % mehr islamistische Tathandlungen in Österreich
- Meloni gehackt: Sex-Bilder geklaut und veröffentlicht
Die Feuerwehr Höflein bewegte daraufhin das verängstigte Tier mit Wasserstößen zum Umkehren und konnten es schlussendlich in ein Boot heben. Der zuständige Jäger hat das Tier dann wieder in die Freiheit entlassen.