Rehkitz gewärmt

In Boot geholt

Rehkitz aus Donau gerettet

28.08.25, 13:02
Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz beim Donaukraftwerk Ottensheim. 

Ottensheim. Ein Rehkitz ist Mittwochabend im Bereich des Donaukraftwerks Ottensheim (Bez. Urfahr-Umgebung) in die Donau gefallen und konnte nicht mehr selbstständig heraus. Es hat sich in eine Öffnung in der Schleusenmauer verschanzt, es waren nur noch Schreie zu hören. 

Rehkitz versteckte sich in Öffnung der Schleusenmauer
© FF Wilhering

Die Feuerwehr Höflein bewegte daraufhin das verängstigte Tier mit Wasserstößen zum Umkehren und konnten es schlussendlich in ein Boot heben. Der zuständige Jäger hat das Tier dann wieder in die Freiheit entlassen.

