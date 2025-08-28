Rehkitz aus Donau gerettet

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz beim Donaukraftwerk Ottensheim.

Ottensheim. Ein Rehkitz ist Mittwochabend im Bereich des Donaukraftwerks Ottensheim (Bez. Urfahr-Umgebung) in die Donau gefallen und konnte nicht mehr selbstständig heraus. Es hat sich in eine Öffnung in der Schleusenmauer verschanzt, es waren nur noch Schreie zu hören.

© FF Wilhering

Die Feuerwehr Höflein bewegte daraufhin das verängstigte Tier mit Wasserstößen zum Umkehren und konnten es schlussendlich in ein Boot heben. Der zuständige Jäger hat das Tier dann wieder in die Freiheit entlassen.