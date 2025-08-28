Die Kabarettistin ist derzeit in Italien unterwegs - nicht allen gefällt, was sie postet...

Kabarettistin Monika Gruber erlebt derzeit einen schönen Sommerausklang mit Freundinnen.

In einem Hotel in der italienischen Kultbadestadt Jesolo wandeln sie zusammen auf den Spurern ihrer Kindheitserinnerungen, so Gruber in dem Posting. Fotos zeigen die Damen beim Flanieren, beim Shoppen oder am Hotelpool. Immer dabei: Die gute Laune. Es könnte ein harmlos-schöner Urlaub sein, doch doch dann gibt es auch noch andere Fotos und eines wird von Gruber kommentiert.

Es zeigt eine fremde Frau von hinten. Sie schiebt einen Buggy, ist mit einem Trägertop und Badekleidung angezogen. Der Mann neben ihr trägt Sandspielzeug. Gruber schreibt dazu: "manche (deutsche) Menschen verlassen das Haus ohne Hose/Rock"

Warum musste dieses Bild hier rein, wenn Sie so schöne Fotos von sich selbst reinstellen?

rein, wenn Sie so schöne Fotos von sich selbst reinstellen? Brauchen Sie auf diese Weise mehr Klicks und Kommentare ?

? Liebe Frau Gruber, hätten Sie das Bild auch gepostet, wenn die Dame schlank wäre. Ich hätte von Ihnen mehr erwartet und werde dieser Seite jetzt nicht mehr folgen !

! Frau Gruber, einfach löschen das Foto. Ob passend oder nicht. Das Posten sagt auch sehr viel über Sie aus. Und nicht im guten Sinn.

das Foto. Ob passend oder nicht. Das Posten sagt auch sehr viel über Sie aus. Und nicht im guten Sinn. Schade früher möchte ich Frau Gruber gern aber leider kann ich ihr seit geraumer Zeit nichts mehr abgewinnen,nur noch boshaft und intolerant

früher möchte ich Frau Gruber gern aber leider kann ich ihr seit geraumer Zeit nichts mehr abgewinnen,nur noch boshaft und intolerant An Ihrer Stelle Monika Gruber würde ich mich schämen .... übergriffig und unangebracht dieses Foto, Sie kennen diese Frau nicht und stellen Sie hier zur Schau bzw. an den Pranger, wie im Mittelalter! Was bilden Sie sich eigentlich ein?

und unangebracht dieses Foto, Sie kennen diese Frau nicht und stellen Sie hier zur Schau bzw. an den Pranger, wie im Mittelalter! Was bilden Sie sich eigentlich ein? So ein Foto von einer fremden Person zu posten finde ich nicht in Ordnung. Bin enttäuscht

Neben Kommentaren der Enttäuschung wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass sich Monika Gruber mit der Veröffentlichung des Fotos strafbar machen könnte. Stichwort "Recht am eigenen Bild", das unter das Persönlichkeitsrecht fällt.