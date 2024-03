Monika Gruber und Andreas Gabalier äußern sich deutlich.

Der angekündigte Rückzug von Kabarettistin Monika Gruber, 52 , war ein riesiger Schock für ihre Fans.

Gruber erklärt ihr Bühnen-Aus im Gespräch mit der Bild-Zeitung so: "Es gibt aktuell in Deutschland eine aggressive politische und mediale Minderheit, die für sich in Anspruch nimmt, die einzig gültige Wahrheit für sich gepachtet zu haben. Jeder, der auch nur im Geringsten von dieser Ideologie abweicht, wird sofort diskreditiert, diffamiert und als Demokratiefeind gebrandmarkt."

Das kritisiert Gabalier

Das Interview fand zusammen mit dem Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier statt. Auch er kritisiert den "linksruck der veröffentlichten Meinung".

Gabalier rechnet ab

Und dann rechnet Gabalier ab, mit dem Urteil, das sich manche erlauben: "Du bist rechts' ist das Schlimmste, was man über jemanden sagen kann, der gar nicht rechts ist und auch nicht rechts denkt. Mit einem solchen Satz stellst du den anderen in eine Ecke, aus der er nicht mehr herauskommt", so der Austro-Sänger.

"Vielleicht machen wir beide auch mal zusammen Musik, du kannst ja gut singen", so der Volks-Rock'n'Roller keck.

Das sagt Gruber über Politiker

Gruber rechnet auch mit der Politik ab: "Die derzeitigen Politiker scheinen völlig vergessen zu haben, dass sie von unser aller Steuergeldern bezahlt werden und gewählt wurden, um Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Sie haben vielmehr jegliches Gespür für die Bedürfnisse der Menschen verloren. Ich werde mir ganz sicher niemals den Mund verbieten lassen. Auch wenn es unbequem ist.“