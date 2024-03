Monika Grubers letzter Auftritt: "Das Finale"

Abschied: Das Ende ihrer Bühnentour "Ohne Worte" findet am Weltfrauentag statt.

Kabarett. Für ihr großes Finale hat sich Monika Gruber den Weltfrauentag am 8. März ausgesucht. Allen Frauen will sie an ihrem kleinen Beispiel zeigen: "Ihr könnt alles schaffen, was ihr Euch vorgenommen habt, wenn ihr hart genug arbeitet und an euch glaubt!" "Ohne Worte" bietet einen rasanten, scharfen, kritischen, aber auch versöhnlichen Ritt durch die Themen und Befindlichkeiten unserer Zeit. Was darf ich noch sagen, und zu wem? Was kann ich noch glauben, wem möchte ich vertrauen, wohin geht die Welt und warum macht die Schwerkraft auch bei meinem Körper keine Ausnahmen? Die Show gleicht einer Achterbahnfahrt, bei der ihr einzigartiges Schmäh-Stakkato immer wieder mit eher leisen Bühnen-Momenten abwechselt.