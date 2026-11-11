Brief veröffentlicht
"An 46": Trump überrascht mit Worten an Biden
Viele Präsidenten seien gekommen und gegangen und hätten großteils die Geschichte nicht verändert. "Das wird Ihnen nicht passieren, denn ich weiß, wie sehr Sie das amerikanische Volk lieben.", zitierte die Zeitung im Voraus aus Bidens bald erscheinendem Buch "Promise Me, America".
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Der Demokrat habe nun die Möglichkeit, seinen Platz in der Geschichte zu wählen, so Trump weiter. "Und ich weiß, dass Sie sich selbst und dem amerikanischen Volk treu bleiben werden."
"An 46"
Trump soll den Brief demnach "An 46" adressiert haben – eine Anspielung darauf, dass Biden der 46. Präsident der Vereinigten Staaten war. Der wohlwollende Ton in dem Brief überrascht: Im Wahlkampf sparte der Republikaner nicht mit Kritik an dessen Regierungsstil und griff Biden persönlich heftig an. Zudem weigerte er sich öffentlich, Bidens Wahlsieg anzuerkennen. Nur rund zwei Wochen vor der Amtsübergabe an Biden hatten Trumps Anhänger am 6. Jänner 2021 gewaltsam das Kapitol in Washington erstürmt. Auch nach Bidens Amtszeit kritisierte ihn Trump häufig und machte bisweilen abfällige Bemerkungen über Bidens Gesundheitszustand.
Biden hatte im Mai 2025 bekannt gemacht, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist. Laut früheren Angaben seines Büros handelt es sich um eine aggressivere und weit fortgeschrittene, aber behandelbare Form der Krankheit. Zuletzt musste er seine PR-Tour für das neue Buch verkürzen.
Nicht das erste Mal überraschend freundliche Worte Trumps
Bereits zuvor hatte die Zeitschrift "The Atlantic" einen Auszug aus Bidens Memoiren publiziert. Darin schreibt er, dass er Tage nach der Wahl 2024 den Sieger Trump im Oval Office zu einem Gespräch empfangen habe. Trump, der Biden im Wahlkampf mit Häme überzogen hatte, habe ihn mit einem derart freundlichen Ton überrascht, dass er gedacht habe, Trump nehme ihn auf den Arm.
Als er dem Republikaner einen Überblick über weltpolitische Themen geben wollte, sei ihm ein Muster an Trump aufgefallen. Dieser habe sich auf die Persönlichkeiten der Staats- und Regierungschefs konzentriert, als würde man auf einer Party über andere Leute "tratschen" statt über Fragen von weltpolitischer Bedeutung zu sprechen.
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