Trump-Minister droht Iran: "Verheerende Sanktionen"

US-Außenminister Marco Rubio hat Angaben aus G7-Kreisen zufolge mit weiteren "verheerenden" wirtschaftlichen Konsequenzen für den Iran gedroht.

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Washington habe andere Optionen als einen Krieg oder Zugeständnisse an Teheran, erklärte Rubio am Dienstag beim Treffen der Außenminister der sieben führenden westlichen Industriestaaten in Paris, wie vier Diplomaten der Nachrichtenagentur Reuters berichteten.

Rubios äußerte sich vor dem Hintergrund intensiver diplomatischer Bemühungen um ein Ende des Konflikts mit dem Iran. Zuvor war der katarische Ministerpräsident Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani überraschend nach Paris gereist, um mit Vertretern europäischer Staaten und Saudi-Arabiens zusammenzukommen. Er hatte am Montag mit US-Präsident Donald Trump über den Iran-Konflikt beraten. Trump sagte Reuters nach dem Treffen, Katar und Saudi-Arabien strebten eine friedliche Lösung an, die USA seien jedoch jederzeit zu Militärschlägen bereit. Zunächst wolle er nach Appellen aus der Region aber auf weitere Angriffe verzichten.

In den Gesprächen in Paris fand Rubio den Diplomaten zufolge scharfe Worte für die iranische Führung und bezeichnete sie als "Wahnsinnige". Er betonte, dass die US-Sanktionen Teherans Möglichkeiten einschränkten, regionale Aktionen und verbündete Milizen zu finanzieren. Enge Trump-Berater wie Rubio, Stabschef Stephen Miller und Finanzminister Scott Bessent befürworten diesen Kurs in Washington. US-Vizepräsident JD Vance plädiere hingegen für ein Abkommen mit dem Iran, wie Insider berichteten. Trump sei jedoch vorerst überzeugt, dass eine tragfähige Vereinbarung nicht möglich sei.