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Neue Messungen

12 Millimeter pro Jahr: Italiens-Erdkruste hebt sich rasant

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Die Erde unter Süditalien bewegt sich stärker als bisher angenommen: Teile Kalabriens heben sich offenbar deutlich schneller als frühere Berechnungen vermuten ließen. Neue Messungen zeigen Raten von bis zu zwölf Millimetern pro Jahr.
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Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Geologin Rebecca J. Dorsey von der University of Oregon untersuchte die Küstenlandschaft in Südkalabrien. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal "Communications Earth & Environment" veröffentlicht.

Im Mittelpunkt standen sogenannte marine Terrassen. Dabei handelt es sich um ehemalige Küstenflächen, die ursprünglich auf Meereshöhe lagen und durch geologische Bewegungen angehoben wurden. Mithilfe optischer Datierung bestimmten die Forschenden ihr Alter. Die untersuchten Ablagerungen sind im Durchschnitt rund 118.800 Jahre alt.

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Die Auswertung zeigt: Teile der Küste haben sich offenbar fünf- bis zehnmal schneller gehoben als bisher angenommen. Die höchsten ermittelten Werte liegen bei zwölf Millimetern pro Jahr.

Unter der Erde könnte sich eine tektonische Platte aufspalten

Für die ungewöhnlich starke Bewegung haben die Forschenden eine mögliche Erklärung: Tief unter Südkalabrien könnte sich die Ionische Platte aufspalten. Sie taucht im Bereich der Afrikanischen und Eurasischen Platte unter die Erdkruste ab.

Eine solche Aufspaltung könnte die Kräfte im Untergrund verändern und die Hebung der Erdoberfläche begünstigen. Auch die Bewegung zwischen Kalabrien und Sizilien zeigt, wie dynamisch die Region geologisch ist: Die beiden Gebiete entfernen sich jährlich um etwa 0,5 bis 0,8 Millimeter voneinander.

Neue Erkenntnisse für die Erdbebenforschung

Die Ergebnisse sind auch für die Einschätzung der Erdbebengefahr wichtig. Süditalien liegt in einer geologisch aktiven Zone. © Getty Images

Die Ergebnisse sind auch für die Einschätzung der Erdbebengefahr wichtig. Süditalien liegt in einer geologisch aktiven Zone. Wie schnell sich Erdplatten und Gesteinsblöcke bewegen, hilft Forschenden dabei, aktive Verwerfungen besser zu verstehen und Gefährdungsmodelle zu verbessern.

Die neuen Daten bedeuten allerdings nicht automatisch, dass unmittelbar ein starkes Erdbeben bevorsteht. Sie liefern vielmehr wichtige Hinweise darauf, welche Kräfte tief unter Kalabrien wirken.

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