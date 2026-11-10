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Schock-Funde

Drei von vier Seevögeln haben Plastik im Magen

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© Arterra/Universal Images Group via Getty Images
Flaschendeckel, Strohhalme und sogar Zahnbürstenköpfe: Auf einer abgelegenen Insel vor Australien finden Forscher erschreckende Mengen Plastik in Seevögeln. Bei einem Jungtier wurden fast 900 Kunststoffteile entdeckt.
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Auf Lord Howe Island haben mehr als 75 Prozent der heimischen Blassfuß-Sturmtaucher Plastik im Magen. Eine Studie zeigt, dass die Belastung seit 2022 deutlich gestiegen ist. Besonders alarmierend sind die Funde bei einzelnen Tieren: 2023 wurden 403 Plastikteile in einem Vogel gezählt, 2024 waren es 407. Ein Jungvogel hatte 2025 sogar 894 Teile im Körper.

2026 stellten die Forschenden zudem mit 67,4 Gramm die bisher höchste Plastikmasse bei einem untersuchten Tier fest.

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Plastik verdrängt Organe

Die Vögel verschlucken unterschiedlichste Kunststoffteile – darunter Flaschendeckel, Luftballon-Clips, Strohhalme und Zahnbürstenköpfe. Die Folgen sind teils dramatisch: Laut Meereswissenschaftlerin Jennifer Lavers vom Adrift Lab können die Plastikmengen im Körper so groß werden, dass Organe wie Herz und Leber verdrängt und zusammengedrückt werden.

Weil der Magen mit unverdaulichem Kunststoff gefüllt ist, bleibt oft kaum noch Platz für Nahrung. Manche Tiere verhungern deshalb trotz vollem Magen.

Müll kommt über das Meer

© Getty Images

Besonders bitter: Lord Howe Island gilt als Naturparadies und ist für sein Abfallmanagement bekannt. Die Forschenden vermuten die Ursache daher nicht auf der Insel selbst, sondern im Plastikmüll, der über die Meeresströmungen dorthin gelangt.

Blassfuß-Sturmtaucher verbringen mehr als 90 Prozent ihres Lebens auf dem offenen Meer. Dort nehmen sie Nahrung auf – und verschlucken dabei offenbar auch immer wieder Kunststoff.

Klimawandel verschärft die Situation

Zusätzlich setzt der Klimawandel den Vögeln zu. Durch steigende Meerestemperaturen können Fische und Tintenfische in tiefere Gewässer ausweichen und sind für die Tiere schwerer erreichbar. Extreme Wetterereignisse können außerdem weiteren Plastikmüll ins Meer spülen.

Die Forschenden fordern deshalb internationale Maßnahmen, um die Herstellung und den Verbrauch von Plastik zu reduzieren.

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