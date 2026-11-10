Meeresströmung kippt: "Kalter Fleck" im Atlantik gibt Rätsel auf

Während sich die Weltmeere immer weiter erwärmen, passiert südlich von Grönland und Island etwas Überraschendes: Dort kühlt sich das Wasser ab. Forscher haben nun neue Erkenntnisse über den rätselhaften "Kalten Fleck" im Nordatlantik gewonnen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die sogenannte Kälteanomalie wird auch "Cold Blob" genannt. Lange galt eine Abschwächung der Atlantischen Umwälzströmung (AMOC) als Hauptursache. Eine neue Studie zeigt nun, dass der Zusammenhang deutlich komplizierter ist als bisher angenommen.

Welche Rolle spielt die Meeresströmung?

Die AMOC funktioniert wie ein gigantisches Förderband im Atlantik. Sie transportiert warmes Wasser aus den Tropen nach Norden – auch in Richtung Europa. Dort kühlt es ab, wird dichter und fließt in tieferen Wasserschichten wieder nach Süden.

Doch durch den Klimawandel könnte dieses wichtige Strömungssystem zunehmend an Kraft verlieren. Treibhausgasemissionen gelten als ein wesentlicher Faktor für diese Entwicklung. Eine Abschwächung der AMOC könnte weitreichende Folgen für das Klima und die Wetterbedingungen haben.

Forscher entdecken drei Phasen

Bisher gingen viele Forschende davon aus, dass eine schwächere Meeresströmung den "Kalten Fleck" immer weiter abkühlen lässt. Das neue Forschungsergebnis zeichnet allerdings ein differenzierteres Bild.

Da direkte Beobachtungen der AMOC erst seit rund zwei Jahrzehnten vorliegen, untersuchte das Team verschiedene Klimasimulationen über längere Zeiträume. Dabei zeigte sich: Wie stark die Abkühlung ausfällt, hängt davon ab, wie kräftig die Strömung zu Beginn noch ist.

Starke Strömung: Verliert die AMOC aus einem besonders kräftigen Zustand heraus an Stärke, fällt die Abkühlung zunächst vergleichsweise moderat aus.

Verliert die AMOC aus einem besonders kräftigen Zustand heraus an Stärke, fällt die Abkühlung zunächst vergleichsweise moderat aus. Mittlere Stärke: Lässt die Strömung aus einem mittleren Niveau nach, kann sich der Rückgang der Oberflächentemperaturen etwa verdreifachen. Der Kältefleck breitet sich dann über das gesamte subpolare Becken aus.

Lässt die Strömung aus einem mittleren Niveau nach, kann sich der Rückgang der Oberflächentemperaturen etwa verdreifachen. Der Kältefleck breitet sich dann über das gesamte subpolare Becken aus. Bereits abgeschwächte Strömung: Ist die AMOC schon deutlich schwächer, lässt der zusätzliche Kühleffekt wieder nach. Der "Cold Blob" verschiebt sich dabei nach Nordosten.

"Das ist besorgniserregend"

Wann genau sich der Kältefleck verändert, ist noch unklar. Die Klimamodelle sagen allerdings voraus, dass sich die Atlantische Umwälzströmung in Zukunft weiter abschwächen könnte.

"Das ist besorgniserregend", erklärt Yifei Fan vom Fachbereich für Meteorologie und Atmosphärenwissenschaften.

Bisher gingen viele Forschende davon aus, dass eine schwächere Meeresströmung den "Kalten Fleck" immer weiter abkühlen lässt. © Getty Images

Sollte die Strömung eine neue Phase erreichen, könnte sich auch die Art verändern, wie der Nordatlantik Wärme aufnimmt. Das würde die Unsicherheit über Meerestemperaturen, Strömungen und mögliche Auswirkungen auf Klima und Wetter erhöhen.

Stärkste Veränderungen schon 2021?

Besonders auffällig ist die große zeitliche Unsicherheit: Den Simulationen zufolge könnte der Zeitpunkt der stärksten Temperaturveränderungen im "Kalten Fleck" bereits 2021 erreicht worden sein – oder erst 2067 eintreten.

Bis zum Jahr 2100 könnte die AMOC laut Klimamodellen von einer derzeit stärkeren Phase in ihre schwächste Phase übergehen. Welche konkreten Folgen das für den Nordatlantik und das Klima haben wird, ist noch nicht abschließend geklärt.