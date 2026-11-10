Bank dreht Russen den Geldhahn zu – sogar Urlauber betroffen

Ausgerechnet im Urlaubsparadies droht russischen Touristen jetzt Ärger mit dem Geld: Die größte Bank der Malediven lehnt seit Wochen Zahlungen aus Russland ab. Für Urlauber kann das teuer werden – manche mussten ihre Hotelzimmer offenbar sogar doppelt bezahlen.

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Wie der Russische Verband der Tourismusbranche (RST) am Montag mitteilte, gibt es seit einigen Wochen massive Probleme mit Überweisungen. Der Verband hat deshalb die Regierung in Moskau aufgefordert, Gespräche mit den Behörden auf den Malediven aufzunehmen. Denn russische Gäste sind für den Inselstaat eine wichtige Einnahmequelle: Sie stellen nach China die zweitgrößte Touristengruppe.

Millionen an Zahlungen betroffen

Die Bank of Maldives soll bereits seit dem 18. Oktober Zahlungen russischer Touristen zurückweisen. Schätzungsweise zwei Millionen US-Dollar an Überweisungen wurden verzögert oder zurückgeschickt. Betroffen waren demnach auch Zahlungen über ausländische Vermittler.

Für Reiseveranstalter hat das Folgen: Laut einem RST-Vertreter mussten sie wiederholt Bankgebühren übernehmen, während Hotelrechnungen unbezahlt blieben. In mehreren Fällen sollen russische Urlauber ihre Unterkunft sogar ein zweites Mal bezahlen haben müssen.

Russland steht auf der schwarzen Liste

Die Bank begründet ihr Vorgehen mit ihren geltenden Richtlinien. © Anadolu via Getty Images

Die Bank begründet ihr Vorgehen mit ihren geltenden Richtlinien. "Gemäß unserer aktuellen Richtlinie steht Russland auf der Liste der Länder, für die bei Geldüberweisungen Einschränkungen gelten", erklärte der Pressedienst gegenüber dem russischen Medium RBC.

Hintergrund könnten die westlichen Sanktionen gegen Russland sein. Banken in Drittstaaten riskieren selbst Sanktionen, wenn sie Geschäfte mit bestimmten russischen Finanzinstituten abwickeln oder Sanktionen umgehen helfen.

Malediven riskieren wichtige Einnahmen

Für die Malediven ist die Entwicklung heikel. Russische Urlauber zählen zu den wichtigsten Besuchergruppen des Inselstaats. Der Tourismusverband fordert deshalb rasch Klarheit darüber, wie Hotelrechnungen künftig zuverlässig bezahlt werden können.

Der RST hat nach eigenen Angaben bereits den russischen Botschafter sowie Vertreter des Wirtschaftsministeriums eingeschaltet.