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Nations League

So kann ÖFB-Team schon gegen Irland alles klar machen

Sport Redaktion
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Zwei Fußballtrainer an der Seitenlinie, einer gestikuliert energisch, unscharfes Stadion im Hintergrund.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Für Österreichs Fußball-Nationalteam geht es im anstehenden Lehrgang um die Fixierung des Nations-League-Gruppensiegs.
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Die Ausgangslage ist klar. Mit einem Sieg am Samstag in Linz über Irland wäre Endrang eins schon vorzeitig unter Dach und Fach, bei einem Remis oder Niederlage könnte es noch einmal spannend werden.

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Sollte Österreich gegen Irland Unentschieden spielen, dann wäre man mit einem Sieg in Debrecen gegen Israel fix Erster. Verliert man hingegen das Heimspiel in Linz, dann könnten vor dem letzten Gruppenspiel mit Österreich, Irland und dem Kosovo gleich drei Länder punktegleich an der Spitze liegen. Ein Szenario, das sich die Rangnick-Elf sicherlich ersparen will.

Die ÖFB-Auswahl führt die Tabelle von Liga-B-Gruppe 3 nach vier von sechs Runden mit acht Punkten vor Kosovo und Irland (je 5) an. Bei Auswärtsunentschieden gegen Irland (2:2) und Kosovo (1:1) wurden die Heimspiele gegen Israel (3:1) und Kosovo (3:1) gewonnen - eine durchaus beachtliche Ausbeute angesichts der Tatsache, dass viele prominente Spieler aus unterschiedlichen Gründen fehlten.

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