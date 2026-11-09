Bereits vorgestellt: Raúl landet Trainerjob

Ex-Real-Madrid-Stürmerstar Raul hat seine erste Cheftrainer-Tätigkeit auf Profiebene begonnen.

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Der 49-Jährige wurde am Montag als neuer Coach des spanischen Fußball-Zweitligisten Real Oviedo präsentiert.

Dieser liegt nach dem Abstieg aus LaLiga nach 13 Runden nur auf Rang neun und hatte sich deshalb von Trainer Julian Calero getrennt.

Raul war zwischen 2019 und Juni 2025 für die "Castilla-Mannschaft" von Real tätig. Seine erste Bewährungsprobe hat er am Samstag gegen Girona.

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Als Spieler bestritt Raul zwischen 1994 und 2010 über 700 Partien für Real und gewann mit den "Königlichen" dreimal die Champions League. Für Spanien schoss er in 102 Länderspielen 44 Tore.