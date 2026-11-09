oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Olympiasieger sauer

Von Morgenstern-Heli fehlt weiter jede Spur

Phillip Platzer
von
Ein Hubschrauber im Flug, daneben ein Mann mit Red Bull-Kappe und Mikrofon.
© instagram/GEPA
Der dreifache Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern zeigt sich nach dem Diebstahl seines Hubschraubers schockiert. Von dem 600.000 Euro teuren Fluggerät fehlt weiterhin jede Spur.
OE24 auf Google bevorzugen

Der ehemalige österreichische Skisprung-Star Thomas Morgenstern kann das Verschwinden seines Hubschraubers auch Wochen nach dem Vorfall im September nicht begreifen. Am Rande des Deutschen Sportpresseballs in Frankfurt schilderte der 40-jährige Kärntner gegenüber der Zeitung "Bild", wie er das Ereignis erlebt hat. Der Wert der vermissten Maschine wird auf rund 600.000 Euro geschätzt.

Auch interessant

Zwillings-Tornados jagen bei Capri über das Meer

Schock für Fans: Placebo sagen Wien-Show ab

So planst du deine Reise zum schönsten Weihnachtsmarkt Europas

Der Vorfall nahm seinen Anfang mit einem nächtlichen Anruf vom Flugplatz, während Morgenstern und seine Freundin Jennifer Brem schliefen. Das Ausmaß des Geschehens wurde dem Paar erst am darauffolgenden Tag bewusst. Morgenstern schilderte, dass er die Situation zunächst gar nicht glauben konnte und dachte, er sei bei "Verstehen Sie Spaß?". Vor Ort am Flugplatz hielten beide sogar Ausschau nach versteckten Kameras, da sie von einem Scherz ausgingen.

Spurlos verschwundener Heli in Europa

Schließlich folgte jedoch die Gewissheit, dass der Flugkörper tatsächlich entwendet worden war. Gegenüber der "Bild" erklärte Morgenstern, es sei "Wahnsinn, dass das in Europa funktioniert". Wie die unbekannten Täter den dunkelblauen Hubschrauber mit der Kennung OE-XHK und dem Breitling-Schriftzug stehlen konnten und ob sie damit weggeflogen sind, ist bislang unklar. Konkrete Hinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Erfolgreiche Karriere des ehemaligen ÖSV-Adlers

Morgenstern gehört zu den erfolgreichsten Skispringern der österreichischen Sportgeschichte. Neben seinen drei Olympiasiegen gewann er acht Weltmeistertitel sowie dreimal den Gesamtweltcup. Seine aktive Karriere beendete der ÖSV-Adler im Jahr 2014 im Alter von 27 Jahren nach zwei schweren Stürzen. Später machte er den Pilotenschein und steuerte seinen Hubschrauber selbst, ehe das Fluggerät im September gestohlen wurde.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ski-Star rechnet ab: Kitzbühel brachte 2.800 Euro – alles weg

92-Jähriger fliegt mit Traktor über steile Böschung

Von Morgenstern-Heli fehlt weiter jede Spur

Hirscher-Poker: Niederländer nennen Termin für Ski-Comeback

Knochenbruch! ÖSV-Adler verpasst Saisonauftakt

Arnautovic unterliegt mit Bologna bei Torino 1:2

Zenkovic positiv - U19-Trainer wird Interimscoach

Eishockey-Hammer: VSV schlittert in Millionenpleite

Dritte Teilnahme in Folge: ÖHB-Frauen fahren zur WM

Drogenschmuggel: 40-Jähriger verhaftet