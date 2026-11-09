Von Morgenstern-Heli fehlt weiter jede Spur

Der dreifache Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern zeigt sich nach dem Diebstahl seines Hubschraubers schockiert. Von dem 600.000 Euro teuren Fluggerät fehlt weiterhin jede Spur.

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Der ehemalige österreichische Skisprung-Star Thomas Morgenstern kann das Verschwinden seines Hubschraubers auch Wochen nach dem Vorfall im September nicht begreifen. Am Rande des Deutschen Sportpresseballs in Frankfurt schilderte der 40-jährige Kärntner gegenüber der Zeitung "Bild", wie er das Ereignis erlebt hat. Der Wert der vermissten Maschine wird auf rund 600.000 Euro geschätzt.

Der Vorfall nahm seinen Anfang mit einem nächtlichen Anruf vom Flugplatz, während Morgenstern und seine Freundin Jennifer Brem schliefen. Das Ausmaß des Geschehens wurde dem Paar erst am darauffolgenden Tag bewusst. Morgenstern schilderte, dass er die Situation zunächst gar nicht glauben konnte und dachte, er sei bei "Verstehen Sie Spaß?". Vor Ort am Flugplatz hielten beide sogar Ausschau nach versteckten Kameras, da sie von einem Scherz ausgingen.

Spurlos verschwundener Heli in Europa

Schließlich folgte jedoch die Gewissheit, dass der Flugkörper tatsächlich entwendet worden war. Gegenüber der "Bild" erklärte Morgenstern, es sei "Wahnsinn, dass das in Europa funktioniert". Wie die unbekannten Täter den dunkelblauen Hubschrauber mit der Kennung OE-XHK und dem Breitling-Schriftzug stehlen konnten und ob sie damit weggeflogen sind, ist bislang unklar. Konkrete Hinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Erfolgreiche Karriere des ehemaligen ÖSV-Adlers

Morgenstern gehört zu den erfolgreichsten Skispringern der österreichischen Sportgeschichte. Neben seinen drei Olympiasiegen gewann er acht Weltmeistertitel sowie dreimal den Gesamtweltcup. Seine aktive Karriere beendete der ÖSV-Adler im Jahr 2014 im Alter von 27 Jahren nach zwei schweren Stürzen. Später machte er den Pilotenschein und steuerte seinen Hubschrauber selbst, ehe das Fluggerät im September gestohlen wurde.