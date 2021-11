Zenkovic positiv - U19-Trainer wird Interimscoach

Werder Bremen hat schon wieder einen neuen Übergangs-Trainer.

Nach dem Rücktritt von Markus Anfang hat sich nun Interimscoach Danijel Zenkovic mit dem Coronavirus infiziert. Der Österreicher - er hatte den deutschen Zweitligisten am Wochenende beim 1:1 gegen Schalke betreut - wurde in Quarantäne geschickt. Die Leitung des Trainings übernahm vorerst der U19-Coach und ehemalige Werder-Profi Christian Brand, wie der Bundesliga-Absteiger am Dienstag mitteilte.

Als neuer Trainer soll laut Medienberichten noch diese Woche Ole Werner präsentiert werden. Sollte es zu keiner Einigung kommen, ist laut Informationen des Multimediaportals "Deichstube" auch der Österreicher Gerhard Struber von RB New York ein Trainer-Kandidat. Anfang war zurückgetreten, weil die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt. Der 47-Jährige soll einen gefälschten Impfpass benutzt haben, was er selbst jedoch bestritt.