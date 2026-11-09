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Weltcup-Rückkehr

Hirscher-Poker: Niederländer nennen Termin für Ski-Comeback

Irene Santovac-Friedl
von
Ein Skifahrer in orangefarbener Jacke und Helm steht mit Skistöcken im Schnee vor Bergkulisse.
© Red Bull Content
Wann kehrt Marcel Hirscher zurück? Ein niederländisches Ski-Portal nennt jetzt den heißesten Termin. Eine neue FIS-Regel erhöht den Druck.
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Während der achtfache Gesamtweltcupsieger weiter an seinem Comeback arbeitet, legen sich die Niederländer jetzt auf einen Favoriten fest: Das Ski-Portal "Snowpost" hält den Slalom in Gurgl am 22. November für den wahrscheinlichsten Termin. Dahinter steckt ein Poker um die neuen Wildcard-Regeln der FIS.

Schon am Sonntag, 15. November (10 & 13 Uhr, ORF 1), könnte Hirscher beim Weltcup-Slalom in Levi wieder am Start stehen. Doch nach Einschätzung von "Snowpost" dürfte der Ski-Superstar das Rennen in Finnland auslassen.

Als realistischste Alternative nennt das Portal Gurgl, wo eine Woche später der nächste Weltcup-Slalom stattfindet.

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Neue FIS-Regel macht jeden Start zum Risiko

Der Hintergrund ist eine Regeländerung des Internationalen Skiverbandes. Während Hirscher bei seinem ersten Comeback noch bis zu 20 Wildcard-Starts zur Verfügung standen, hat die FIS das Kontingent für die Saison 2026/27 drastisch eingeschränkt.

Jetzt erhält ein Rückkehrer nur noch vier Wildcards pro Disziplin – für Hirscher also jeweils vier im Slalom und Riesentorlauf. Dafür darf er unmittelbar nach den besten 30 mit Startnummer 31 ins Rennen gehen.

Der Haken: Landet Hirscher außerhalb der Top 30, verliert er eine seiner vier Wildcards. Schafft er es dagegen unter die besten 30, bleibt sein Kontingent unverändert.

Damit kann jeder verpatzte Start teuer werden. Vier Rennen außerhalb der besten 30 würden das Wildcard-Kontingent in der jeweiligen Disziplin vollständig aufbrauchen.

Gurgl könnte zur Comeback-Bühne werden

Dass Hirscher ausgerechnet in Gurgl trainiert, wertet "Snowpost" als weiteren Hinweis. Der 67-fache Weltcupsieger veröffentlichte zuletzt Bilder vom Slalomtraining auf jener Piste, auf der am 22. November um Weltcuppunkte gefahren wird.

"Back bending gates", schrieb Hirscher zu den Aufnahmen. Es ist zugleich jener Ort, an dem sein bislang letzter Weltcup-Auftritt im November 2024 endete. Damals belegte er im ersten Durchgang Platz 46 und verpasste die Qualifikation für das Finale.

Wenig später erlitt Hirscher beim Riesentorlauftraining auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss. Seitdem hat er kein Weltcuprennen mehr bestritten.

Auch den Saisonauftakt in Sölden hatte Hirscher Ende Oktober ausgelassen. Nach eigenen Angaben fehlten ihm noch Trainingskilometer, zudem waren die Rückstände bei Vergleichsfahrten mit der Konkurrenz zu groß.

Nur vier Fehlversuche erlaubt

Fest steht: Die neuen FIS-Regeln lassen Hirscher deutlich weniger Spielraum als bei seinem ersten Comeback. Sollte er seine vier Wildcards im Slalom ohne Top-30-Ergebnis aufbrauchen, könnte sein erneuter Anlauf bereits nach wenigen Rennen ins Stocken geraten.

Nach Gurgl stehen bis Jahresende noch die Weltcup-Slaloms in Val d'Isère (13. Dezember) und Alta Badia (21. Dezember) auf dem Programm.

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