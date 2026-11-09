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Instagram-Millionär

3,9 Mio. Dollar für einen Post! Haaland ist Insta-König der Premier League

Sport Redaktion
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Erling Haaland ist nicht nur auf dem Fußballplatz ein Superstar.
© IMAGO/Sebastian Frej
Erling Haaland ist auch abseits des Rasens eine echte Geldmaschine. Rund 77 Millionen Follower machen den Manchester-City-Star zum Social-Media-König der Premier League. Sein geschätztes Werbepotenzial für nur einen einzigen gesponserten Post? Unglaubliche 3,9 Millionen Dollar!
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Erling Haaland trifft nicht nur auf dem Fußballplatz ins Schwarze – auch auf Instagram spielt der Norweger längst in einer eigenen Liga. Rund 77 Millionen Menschen folgen dem Torjäger von Manchester City. Damit hat er mehr Follower als jeder einzelne Klub der englischen Premier League.

Keiner hat mehr Instagram-Follower als Super-Wikinger Erling Haaland – zumindest unter den Stars der Premier League!
Keiner hat mehr Instagram-Follower als Super-Wikinger Erling Haaland – zumindest unter den Stars der Premier League! © KI-generiert

Und diese gewaltige Reichweite zahlt sich offenbar aus: Laut einer Auswertung von PlayersTime in Zusammenarbeit mit Social Cat liegt Haalands geschätztes Werbepotenzial bei unglaublichen 3,9 Millionen Dollar für einen einzigen gesponserten Beitrag. Eine Summe, bei der selbst die größten Premier-League-Klubs neidisch werden dürften!

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Rashford & Ødegaard dahinter

Wie groß Haalands Vorsprung tatsächlich ist, zeigt der Blick auf seine prominentesten Verfolger. Auf Platz zwei liegt Marcus Rashford mit rund 22,4 Millionen Followern. Sein geschätzter Werbewert beträgt 910.100 Dollar pro Beitrag. Dahinter folgt Arsenal-Kapitän Martin Ødegaard, der mit 7,8 Millionen Followern auf ein mögliches Honorar von rund 268.600 Dollar kommt. Der Vergleich macht deutlich: Haaland lässt die Konkurrenz weit hinter sich und spielt auch im digitalen Geschäft in einer eigenen Liga.

Doch nicht allein die Zahl der Follower entscheidet darüber, wie attraktiv ein Star für Werbepartner ist. Mindestens genauso wichtig ist, wie aktiv die Fans mit den Beiträgen interagieren. Auch hier kann sich Haaland sehen lassen: Seine Engagement-Rate liegt bei starken 5,10 Prozent. Noch besser schneidet allerdings Alexander Isak ab. Der Stürmer erreicht 6,29 Prozent und damit den höchsten Wert unter den untersuchten Spielern.

Die Instagram-Millionäre der Premier League

  1. Erling Haaland (Manchester City) – 76,7 Mio. Follower | 3,9 Mio. Dollar
  2. Marcus Rashford (Manchester United) – 22,1 Mio. | 910.100 Dollar
  3. Martin Ødegaard (Arsenal) – 7,7 Mio. | 268.600 Dollar
  4. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) – 6,6 Mio. | 248.200 Dollar
  5. Dominik Szoboszlai (Liverpool) – 5,8 Mio. | 246.700 Dollar
  6. Alexander Isak (Liverpool) – 3,2 Mio. | 196.100 Dollar
  7. Diogo Dalot (Manchester United) – 3,9 Mio. | 159.400 Dollar
  8. Milos Kerkez (Liverpool) – 2,0 Mio. | 114.000 Dollar
  9. Joško Gvardiol (Manchester City) – 1,9 Mio. | 99.500 Dollar
  10. Mateo Kovačić (Manchester City) – 5,2 Mio. | 66.200 Dollar

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