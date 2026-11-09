So richtete der Todes-Schütze von Krakau seine Familie hin

Michal O. (24) soll seine Mutter (52), seine jüngere Schwester (21) und seinen Vater (53) brutal ermordet haben.

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Nach dem blutigen Angriff mitten in der Krakauer Innenstadt, bei dem eine eine Niederösterreicherin (51) aus dem Bezirk Gänserndorf ums Leben gekommen war, kommen immer mehr schockierende Details ans Licht. So soll der 24-jährige Michal O., der in der Nacht auf heute, Montag, im Spital verstorben ist, vor wahllosen Schüssen auf Passanten seine eigene Familie auf brutalste Art und Weise hingerichtet haben. Auch die beiden Katzen wurden erschossen.

Die jüngere Schwester (rechts) und die Eltern des Schützen sind tot. © Lokalna TV/YouTube/FOTOMONTAGE

Die Leichen seiner jüngeren Schwester (21), seines Vaters (53) und seiner Mutter (52) wurden in der gemeinsamen Wohnung in Ostrowiec Swietokrzyski, rund zwei Autostunden nordöstlich von Krakau entfernt, entdeckt.

Besonders grausam sind die neuen Informationen des polnischen Mediums "Fakt", das Kontakt zu einem hochrangigen Polizeibeamten hat. Demnach soll es sich bei der Auslöschung seiner eigenen Familie um eine regelrechte Hinrichtung gehandelt haben.

Denn alle drei Opfer wurden gezielt mit Schüssen in den Kopf getötet. Die Leichen fanden Ermittler in ihren Betten. Kein Familienmitglied des Schützen dürfte irgendeine Chance zur Gegenwehr gehabt haben.

Auch zwei Katzen wurden erschossen

Im Haus sollen mindestens acht Schüsse gefallen sein. Neben den drei Familienmitgliedern wurden auch die beiden Katzen getötet.

Noch ist unklar, warum Nachbarn nichts von dem Massaker in dem Mehrfamilienhaus mitbekommen hatten. Es wird untersucht, ob Michal O. einen Schalldämpfer verwendet hatte.

Unklar ist weiterhin, warum der 24-Jährige zunächst seine Familie ausgelöscht und anschließend den Angriff in Krakau verübt hat. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen auf Hochtouren. Schon als Schüler hatte Michal O. Gewaltfantasien, zeichnete sogar einen Amoklauf, bei dem er selbst der Täter gewesen wäre.