Bauernregel sagt ganzen Winter voraus: "Hängt das Laub..."

Der Winter lässt in Österreich vorerst auf sich warten. Noch hängen zahlreiche Blätter an den Bäumen, was laut einer traditionellen Weisheit einen langen Winter verspricht.

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Die aktuelle Prognose von GeoSphere Austria zeigt für die kommenden Tage kein Bild eines unmittelbar bevorstehenden Wintereinbruchs. Am Montag sind in Österreich verbreitet fünf bis zwölf Grad möglich. Am Dienstag werden stellenweise bis zu 13 Grad erwartet.

Der überlieferte Wetterspruch lautet: "Hängt das Laub bis November hinein, wird der Winter lange sein."

Naturbeobachtungen seit Generationen

Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es aber vergleichsweise mild. Regional können die Temperaturen sogar auf 16 bis 17 Grad steigen. Allerdings zeigt sich das Wetter nicht überall von seiner freundlichen Seite: Wolken, Nebel und Regen bestimmen vielerorts das Geschehen. Im Westen und Südwesten sind zeitweise Niederschläge zu erwarten, während sich im Osten zwischendurch die Sonne zeigen kann.

Blick auf die Meteorologie

Von einer landesweiten Rückkehr eisiger Wintertemperaturen ist in dieser kurzfristigen Prognose vorerst nichts zu erkennen. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Winter ausfällt. Bauernregeln beruhen vielfach auf jahrhundertelangen Naturbeobachtungen und spiegeln wider, wie Menschen früher Wetterentwicklungen ohne moderne Messgeräte vorhersagten.

Wissenschaftliche Einordnung

Wissenschaftlich lässt sich aus dem Zeitpunkt des Laubfalls allerdings keine verlässliche Vorhersage für einen kompletten Winter ableiten. Wie lange Blätter an den Bäumen bleiben, hängt unter anderem von der Baumart, den Temperaturen, der Witterung und den Niederschlägen ab. Auch Meteorologen können die Entwicklung nur begrenzt im Voraus zuverlässig einschätzen, weshalb sich keine verlässliche Vorhersage für die gesamte Wintersaison ableiten lässt.