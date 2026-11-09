Polizei sprengt Drogenring und kassiert 112.000 €

Fünf Festnahmen bei großangelegtem Schlag gegen den organisierten Suchtmittelhandel: Ermittler stellten 2,25 Kilogramm Kokain, eine Geldzählmaschine und mehr als 112.000 Euro Bargeld sicher.

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Wien. Ein spektakulärer Schlag gegen den mutmaßlich organisierten Drogenhandel in Wien! Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), fünf mutmaßliche Suchtmittelhändler festzunehmen. Die Bilanz des Polizeieinsatzes ist beachtlich: Rund 2,25 Kilogramm Kokain mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von etwa 160.000 Euro sowie mehr als 112.000 Euro Bargeld wurden sichergestellt.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war der 6. Oktober. Polizisten wurden im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus auf einen 25-jährigen Mann aufmerksam, der ein Mehrparteienhaus verließ und sich auffällig verhielt. Kurz darauf traf er auf einen weiteren Mann im Alter von 50 Jahren. Die beiden tauschten Gegenstände aus. Für die Beamten Grund genug, einzuschreiten.

Bei der anschließenden Kontrolle machten die Ermittler einen brisanten Fund: In der mitgeführten Tasche des 25-Jährigen befanden sich rund 2,25 Kilogramm Kokain sowie 2.165 Euro Bargeld. Der Mann wurde umgehend festgenommen. Auch sein 50-jähriger mutmaßlicher Komplize wurde wegen des Verdachts der Beteiligung am Suchtmittelhandel festgenommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten weitere 1.205 Euro sicher.

60.100 Euro in einer Tasche übergeben

Doch damit war der Fall längst nicht abgeschlossen. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten zu einer 24-jährigen Frau. Sie soll von einer Wohnung im Bezirk Penzing nach Favoriten gefahren sein und dort einer 54-jährigen Frau eine Tasche mit 60.100 Euro Bargeld übergeben haben.

Die 54-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Favoriten, die offenbar als Gelddepot diente, machten die Ermittler den nächsten Fund: Neben einer Geldzählmaschine stellten sie weitere 41.195 Euro Bargeld sicher. Auch an der Meldeadresse der 54-Jährigen, die sich im selben Gebäude befand, fanden die Beamten nochmals 7.425 Euro.

Zwei weitere Verdächtige in Penzing geschnappt

Der Zugriff auf die weiteren Verdächtigen erfolgte schließlich ebenfalls in Penzing. Die 24-Jährige sowie ein weiterer 29-jähriger Tatverdächtiger wurden in einem Lokal festgenommen.

Insgesamt wurden damit fünf Personen im Alter zwischen 24 und 54 Jahren festgenommen. Alle fünf sind laut Polizei serbische Staatsangehörige.

Für sämtliche Festgenommenen wurde die Verhängung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.