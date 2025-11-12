Emma Heming Willis ist sehr offen in der Beschreibung des Lebens mit Bruce.

Schon länger ist öffentlich bekannt, dass Bruce Willis mit Demenz lebt. Emma Willis (47) geht mit der Diagnose, die 2023 kam und die seitdem das gesamte Leben der Familie umfassend verändert hat, offen um.

Mehr zum Thema

Buch

Emma hat auch ein Buch geschrieben. Dessen Inhalt soll anderen helfen, sich mit der Krankheit nicht so alleine zu fühlen. "Eine ganz besondere Reise" erschien nun und Emma findet darin offene Worte.

Alltag wichtig für alle

Emma erklärte jüngst in einem Interview, dass Bruce in einem eigenen Haus lebe und rund um die Uhr betreut werde von Fachpersonal. Denn Emma hat zwei Töchter, Mabel (13) und Evelyn), die einen normalen Alltag bekommen sollen.

Im Buch erklärt Emma einige Tipps, die den Alltag mit Demenz erleichtern sollen:

Kein Schwarz tragen : "Menschen mit Demenz nehmen etwas Schwarzes häufig als eine Art Loch wahr. Tragen Sie also ein schwarzes T-Shirt, dann hat der zu Pflegende vielleicht den Eindruck, dass Ihr Kopf frei in der Luft schwebt. Und ein schwarzer Fußabstreifer wirkt wie ein Loch im Boden."

: "Menschen mit Demenz nehmen etwas Schwarzes häufig als eine Art Loch wahr. Tragen Sie also ein schwarzes T-Shirt, dann hat der zu Pflegende vielleicht den Eindruck, dass Ihr Kopf frei in der Luft schwebt. Und ein schwarzer Fußabstreifer wirkt wie ein Loch im Boden." Seitlich stehen bei Unterhaltungen : "Das ist eine Haltung, die nicht konfrontativ wirkt. Steht man der Person jedoch gegenüber, empfindet ein Demenzerkrankter dies vielleicht als aggressiv.“

: "Das ist eine Haltung, die nicht konfrontativ wirkt. Steht man der Person jedoch gegenüber, empfindet ein Demenzerkrankter dies vielleicht als aggressiv.“ Sicherheitsvorkehrungen: "Alle Türen müssen gesichert sein, damit Ihr Schützling nicht einfach davonlaufen kann.“ Zudem sollte der „Herd eine Kindersicherung haben, Kühl- und Gefrierschrank müssen abschließbar sein, damit sie nicht aus Versehen offenbleiben“.

Emma Heming Willis ist seit 2009 mit Bruce Willis verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter.