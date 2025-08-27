Emma Willis über kranken Bruce: "Das war die härteste Entscheidung, nach der Diagnose"

In der neuen Dokumentation "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey" gibt Emma private Einblicke.

Emma Heming Willis spricht offen über ihr Leben mit ihrem Ehemann Bruce Willis, der an frontotemporaler Demenz (FTD) leidet.

Mehr zum Thema

Diagnosen

Rückblick: Familie Willis gab im März 2022 bekannt, dass bei Bruce Aphasie diagnostiziert worden war, eine Sprachstörung, die die Kommunikationsfähigkeit beeinträchtigt, und dass er sich aus dem Schauspielgeschäft zurückziehen würde. Knapp ein Jahr später gab die 47-jährige Emma bekannt, dass bei ihrem Ehemann FTD diagnostiziert worden war.

In einem emotionalen Gespräch mit Diane Sawyer mit dem Titel „Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey“, das am Dienstag, dem 26. August, in voller Länge ausgestrahlt wurde, erzählte die Autorin, Aktivistin und Mutter von zwei Kindern ausführlicher, wie sich ihr Leben verändert hat.

Harte Entscheidung

Besonders eine Entscheidung machte der 47-Jährigen sehr zu schaffen: Sie verlegte ihren Mann in ein zweites, einstöckiges Haus, wo er rund um die Uhr gepflegt werden konnte. Sie erzählte Sawyer, dass Sie jeden Tag mit ihm frühstückt und zu Abend isst.