Bruce Willis
Insider

Bruce Willis: "Er baut rasch ab" - wie schlecht geht es ihm wirklich?

04.09.25, 12:41
Der Schauspiel-Star leidet seit längerem unter Demenz. 

Erst vor kurzem hat Emma Willis (47) ein berührendes Interview über ihren Mann Bruce (70) gegeben.

Mehr zum Thema

Darin sprach sie über die Diagnose, die Zeit davor und wie die Situation jetzt ist. Der an Demenz erkrankte Schauspieler wird inzwischen rund um die Uhr von einem Pflegeteam betreut – in einem „zweiten Zuhause“, ganz in der Nähe seiner Familie. „Es war eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich bisher treffen musste“, sagte Emma Heming unter Tränen. „Aber ich wusste, dass Bruce das für unsere Töchter so wollen würde. Er möchte, dass sie ein Zuhause haben, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist – nicht auf seine.“

Insider spricht

Nun hat sich eine Person aus dem Willis-Umfeld gegenüber der "Daily Mail" zum Zustand des Schauspielers geäußert. Demnach soll sich sein Zustand stetig verschlechtern: "Er baut rasch ab." Und weiter: "Er erkennt einige Gesichter gar nicht mehr".

Familienbande

Die Familie - auch Ex-Frau Demi Moore und die gemeinsamen Töchter dieser Verbindung - kümmern sich gemeinsam um den Star und verbringen viel Zeit mit ihm.

