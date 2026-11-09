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Punschkrapfen-Aktion gegen FPÖ-Rosenkranz

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Ein Mann im Anzug steht im Parlament vor einer Holzvertäfelung und spricht am Rednerpult.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Die Jüdischen österreichischen HochschülerInnen verstellten den Eingang eines Veranstaltungsortes mit 88 Punschkrapfen.
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Punschkrapfen-Aktion gegen FPÖ-Nationalratspräsident Walter Rosenkranz. Wie die Jüdischen österreichischen HochschülerInnen (JöH) in einer Aussendung berichten, haben Aktivistinnen und Aktivisten "aus dem Umfeld" der Organisation den Eingang eines Veranstaltungsorts eines FPÖ-Heimatabends mit 88 Punschkrapfen verstellt, bei dem auch Rosenkranz teilnehmen soll.

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Heuer jähren sich die Gräuel der Novemberpogrome 1938 zum 88. Mal. In der Nacht vom 9. auf 10. November 1938 wurden Synagogen in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte sowie Wohnungen zerstört und verwüstet. Zahlreiche Jüdinnen und Juden wurden verletzt oder getötet.

Die JöH argumentiert die Punschkrapfen-Aktion in ihrer Aussendung wie folgt: "In Referenz auf den berühmten Satz "Österreich ist wie ein Punschkrapfen: außen rosa, innen braun und immer ein bisschen betrunken" soll mit dieser Aktion vor dem Erstarken des Rechtsextremismus durch die Kellernazi-Partei FPÖ gewarnt werden."

Vor dem Lokal, in dem am Montag die FPÖ-Veranstaltung stattfinden soll, wurde mit Sprühkreide zudem der Spruch "FPÖ Heimat = Albtraum" aufgetragen. Auf Instagram teilte die Studierendenvertretung ein Video der Aktion.

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