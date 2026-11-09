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Israel-Minister von Rosenkranz und FPÖ empfangen

Online Redaktion
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Drei Männer im Anzug unterhalten sich vor Marmorsäulen in einem formellen Ambiente.
© facebook/walter Rosenkranz
Spitzenvertreter der israelischen Regierung sind von FPÖ-Politikern im Nationalrat empfangen worden. Auch IKG-Präsident Elie Rosen war dabei.
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Der israelische Diaspora-Minister Amichai Chikli sowie der Knesset-Abgeordnete Ariel Kallner trafen mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und dem Europaabgeordneten Harald Vilimsky (beide) zusammen, wie dieser am heutigen Montag auf Facebook mitteilte. Die Gespräche mit Chikli "waren herzlich und sehr informativ", so Vilimsky.

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Drei Männer in Anzügen stehen nebeneinander in einem eleganten Innenraum.
v.l.n.r.: Walter Rosenkranz (FPÖ), Elie Rosen (IKG) und Israels Diaspora-Minister Amichai Chikli. © ffacebook/Walter Rosenkranz

Auf einem gemeinsamen Foto war auch der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für die Steiermark, Salzburg und Kärnten, Elie Rosen, zu sehen. Vilimsky erinnerte daran, dass die FPÖ kürzlich ihre Unterstützung für die IHRA-Deklaration bekanntgegeben hatte, die eine konkrete Definition des Antisemitismus enthält. "Dieses Wochenende reden wir weiter und tiefergehend", sagte Vilimsky. "Kampf gegen Antisemitismus ist heute fast durchgängig importiert oder links."

Likud hat Beobachterstatus bei "Patrioten für Europa"

Chikli und Kallner gehören der Likud-Partei des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu an, der bei der Parlamentswahl Ende Oktober gemeinsam mit seinen Bündnispartnern die Mehrheit verloren hatte. Der rechtskonservative Likud hat seit Anfang 2025 einen Beobachterstatus im Parteienbündnis "Patrioten für Europa", das maßgeblich auch von der FPÖ getragen wird.

IKG dabei und übt Kritik

Einerseits war IKG-Präsident Elie Rosen bei dem Treffen dabei, anderseits übte die IKG-Wien deutliche Kritik an der FPÖ und distanzierte sich : "Die FPÖ ist der politische Arm der deutschnationalen Burschenschaften, und bis in ihre Führung hinein bestehen enge Kontakte zu Rechtsextremen", so der Generalsekretär der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Benjamin Nägele, gegenüber dem "Standard".

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