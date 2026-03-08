Baby mit Dennis? Tara Tabitha:"Nein, erst in der nächsten Beziehung!"

Die heimische Reality-Queen beantwortet auf Instagram sehr private Fragen ihrer Follower und sorgt mit ihren Antworten für Lacher.

Sie ist die unangefochtene Regentin des heimischen Reality-TV: Tara Tabitha. Seit nunmehr einem Jahr geht sie gemeinsam mit ihrem männlichen Pendant, Dennis Lodi, durchs Leben – eine Verbindung, die die Neugier ihrer Fangemeinde stetig befeuert. In einer jüngst auf Instagram initiierten Fragerunde stellte sich die gebürtige Niederösterreicherin den unverblümten Fragen ihrer Follower, wobei die Grenzen zwischen öffentlicher Person und Privatsphäre gewohnt charmant verschwammen.

Nachwuchsplanung? Erst in der „nächsten Beziehung“

Besonders die Frage nach einer möglichen Familiengründung brannte den Fans unter den Nägeln. Auf die explizite Nachfrage eines Users – „Planst du Kinder in deiner aktuellen Beziehung?“ – reagierte Tara mit jener Portion Selbstironie, die ihr Markenzeichen ist. Eine baldige Mutterschaft scheint nicht auf der Agenda zu stehen: „Nein, erst in der nächsten oder übernächsten Beziehung“, lautete ihre humorvolle Replik, mit der sie etwaige Gerüchte im Keim erstickte.

Hochzeit ja, aber mit Fokus auf die Karriere

Auch das Thema Hochzeitsglocken wurde von der Community eifrig debattiert. Doch wer auf eine baldige Trauung im Hause Tabitha-Lodi gehofft hatte, wurde enttäuscht. Die Reality-Queen setzt ihre Prioritäten derzeit klar außerhalb des Standesamtes: „Ich möchte gerne noch beruflich weiterkommen“, stellte sie unmissverständlich fest. Der Fokus liege aktuell auf der Expansion ihres medialen Imperiums.





Sollte es jedoch eines Tages tatsächlich zum Ja-Wort kommen, bewies Tara eine überraschend traditionelle Seite. Für diesen Fall kündigte sie an, Dennis' Nachnamen anzunehmen – ein klares Bekenntnis zu ihrem Partner, auch wenn der Termin für dieses Ereignis noch in weiter Ferne zu liegen scheint. Aus ihrem eigenen Nachnamen macht sie nach wie vor ein Geheimnis. Dann wüssten ihn immerhin alle.