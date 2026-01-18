Reality-Star Tara Tabitha gibt Update zu ihrem Gesundheitszustand

Nach längerer Funkstille hat sich Reality-TV-Star Tara Tabitha (32) bei ihren Fans auf Instagram zurückgemeldet. In mehreren Stories erklärte sie offen, warum sie sich zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte – und sprach dabei über gesundheitliche Probleme, die sie seit Jahren begleiten.

Wie Tara berichtet, wurde sie vor über einer Woche erneut von einer heftigen Zahnwurzelentzündung geplagt. Die Entzündung, die immer wieder unvorhersehbar auftritt, sei diesmal besonders schlimm gewesen. Schließlich entschied sich die 32-Jährige dazu, den betroffenen Zahn ziehen zu lassen. "Es war eine größere Prozedur als erwartet. Ich erspare euch die Details, aber es hat Stunden gedauert und war sehr kompliziert", schrieb Tara offen.

Viele ihrer Follower erinnern sich noch gut an Taras Zahnprobleme: Bereits während der Show "Kampf der Realitystars" hatte sie mit einer stark angeschwollenen Gesichtshälfte zu kämpfen. Der jüngste Eingriff sei für sie nicht nur körperlich, sondern auch psychisch sehr belastend gewesen.

Schwankender Gesundheitszustand

Zwar befinde sich Tara inzwischen langsam auf dem Weg der Besserung, doch ihr Körper reagiere noch unberechenbar. "An manchen Tagen geht es mir gut, an anderen ist mein Körper plötzlich wieder total schwach und ich komme gar nicht aus dem Bett", erklärt sie. Besonders hart trifft sie der Rückschlag in ihrer Fitness-Routine. Dennoch achte sie derzeit sehr bewusst auf ihre Ernährung, da ihr Körper viel Energie brauche.

Ganz aus dem Alltag zurückgezogen hat sich Tara allerdings nicht. An besseren Tagen versucht sie, möglichst viel zu erledigen: Steuerunterlagen seien bereits gemacht, außerdem absolviere sie aktuell einen Online-Zeichenkurs am iPad. Dieser ist Teil eines Herzensprojekts: Noch in diesem Jahr möchte Tara eine eigene Modekollektion mit selbst entworfenen Prints herausbringen.

Dank an ihre Community

Tara Tabitha und ihr Freund Dennis Lodi. © Jürgen Hammerschmid

Zum Abschluss richtete sie liebevolle Worte an ihre Community: "Ich hoffe, dass ich bald wieder komplett fit bin und wieder mehr für euch und auch für mich da sein kann. Also bis ganz bald, meine Lieben – ich vermisse euch und fühlt euch umarmt!"