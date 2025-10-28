Escort-Gerüchte um Tara Tabitha: Jetzt packt sie aus!

Die heimische Reality-Queen spricht im "Sommerhaus der Stars" über die immer wiederkehrenden Spekulationen um ihre Person.

Ist Tara Tabitha tatsächlich ein Escort-Girl? Wenn es nach einigen Mitbewohnern im "Sommerhaus der Stars" geht, schon. In Folge acht gingen dann erneut die Wogen zwischen der heimischen Reality-Queen und Tommy Pedroni hoch. Was als gewöhnliche Nominierungsrunde begann, entwickelte sich binnen Minuten zu einem Drama, das weit über Spieltaktik und Stimmen hinausgeht. Tara und ihr Partner Dennis Lodi entschieden sich bei der Abstimmung gegen Tommy und Paulina Ljubas – eine Entscheidung, die ungeahnte Folgen hatte.

Tommy reagierte prompt – und drohte vor versammelter Runde, nach der Show etwas zu enthüllen, das die Beziehung von Tara und Dennis erschüttern könnte. Die Situation spitzte sich zu, Worte flogen hin und her, die Stimmung wurde zunehmend gereizt. Zwischen den Bewohnern zogen sich deutliche Fronten – und plötzlich stand ein Gerücht im Raum, das für viel Wirbel sorgte.

Tara spricht das Thema selbst an

Im anschließenden Einzelinterview spricht Tara offen über das, was sie hinter Tommys Aussage vermutet. „Es gibt einige Leute im Reality-Business, die behaupten, dass ich mal Escort war oder Escort bin“, erklärt sie in die Kamera der RTL-Show. Laut Tara sei auch Dennis dieses Gerücht zu Ohren gekommen. Mit einem süffisanten Lächeln kontert die Österreicherin schließlich: „Aber ich sag’s dir ganz ehrlich, wenn ich mal Escort war oder bin, hätte ich ein paar Taschen, Schuhe und Euros mehr.“

Mit dieser spitzen Bemerkung versucht die Reality-Darstellerin, die Spekulationen zu entkräften – doch die Stimmung im Haus bleibt angespannt. Schon vor der Nominierung hatten Misstrauen und Mutmaßungen die Runde gemacht. Immer wieder ging es um angebliche Wahlpläne, kleine Intrigen und viel Flurfunk. Informationen wurden weitergegeben, verdreht und neu interpretiert – das Klima im Haus ist mittlerweile von Taktik und Misstrauen geprägt.

Tara selbst zeigt sich kämpferisch und loyal. Besonders gegenüber ihrem Partner Dennis betont sie Zusammenhalt und Vertrauen. Während sie offen Emotionen zeigt, bleibt er in den hitzigen Momenten ruhig – ein stabiler Gegenpol im Chaos der Reality-Welt. Tara kennt das Spiel mit Druck und Gruppendynamik aus früheren Formaten, doch diesmal steht mehr auf dem Spiel: ihre Beziehung, ihr Ruf – und ihr Platz im Haus.