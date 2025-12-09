Reality-Queen Tara Tabitha schwanger? Sie verrät es auf Instagram

Mit einem deutlichen Statement auf Instagram wehrt sich Tara Tabitha gegen intime Fragen rund um ihren Körper und ihre Familienplanung – und kontert eine besonders übergriffige Nachricht mit scharfem Zynismus.

Reality-TV-Darstellerin Tara Tabitha hat in einer Instagram-Story deutlich gemacht, wie sehr sie sich über aufdringliche Fragen rund um ihre Familienplanung ärgert. Auslöser war eine Nachricht einer Followerin, die sie direkt fragte: „Bist du schwanger?“ – garniert mit dem Kommentar: „Dein Busen sieht so krass aus.“ Für Tara ein klarer Überschritt. In ihrer Story veröffentlichte sie die Nachricht und fand deutliche Worte dafür, wie respektlos sie derartige Neugier empfindet.

„Solange ich euch nicht einbeziehe, ist das ein Tabuthema“

In großen roten Lettern formuliert Tara, warum für sie Schluss ist mit solchen Spekulationen: Sie betont, dass Themen wie Kinderwunsch und Familienplanung zu ihrer Privatsphäre gehören – und zwar so lange, bis sie selbst den Moment wählt, etwas öffentlich zu machen. „Es gibt Grenzen und eine Privatsphäre – auch für mich!“, schreibt sie. Niemand wisse, was privat bei jemandem los sei oder welche sensiblen Punkte man mit solchen Fragen treffe.

Tara postete die Konversation mit einem Fan und bat darum, ihre Privatsphäre zu wahren. © Instagram

Ihr Appell ist eindeutig: „Macht das einfach nicht. Es geht niemanden etwas an, bis man es nicht selbst bekannt gibt.“

Zynische Antwort als Spitze gegen übergriffige Neugier

Doch Tara beließ es nicht bei einer sachlichen Erklärung. Auf die direkte Botschaft der Nutzerin reagierte sie mit einer extra Portion Zynismus: Sie schreibt ironisch, sie sei natürlich schwanger – und zwar, weil die Followerin das so hellseherisch anhand ihrer Brüste erkannt habe. Spöttisch führt sie weiter aus, sie hätte ohnehin schon immer gewollt, dass wildfremde Menschen auf Social Media zuerst erfahren, ob sie ein Baby erwartet, bevor sie es selbst offiziell verkündet.





Ihre bittere Pointe: „So eine übergriffige dumme Nachricht muss ja belohnt werden!“ Tara stellt klar, dass diese Frage weder angemessen noch harmlos ist: „Geht dich absolut nichts an, so persönlich!!“ Dass solche Nachrichten kein Einzelfall sind, deutet sie ebenfalls an: Die DM sei „schon Nummer 7382“.

Rückendeckung für mehr Respekt im Netz

Mit ihrem Posting trifft Tara einen Nerv: Viele Influencerinnen berichten immer wieder von unangenehmen Fragen zu Körper, Schwangerschaft oder Kinderplanung. Tara macht nun öffentlich, was viele fühlen – und setzt ein deutliches Zeichen gegen übergriffige Neugier.