„Melania“: nach Kino-Desaster jetzt schon im Stream

Im Kino lieferte die Trump-Doku über First Lady „Melania“ den Flop des Jahres. Jetzt gibt’s den Frühstart auf Amazon Prime.

Es gilt als der größte Kinoflop des Jahres. Nur 193 Besucher wollten sich am Startwochende von 30. Jänner bis zum 1. Februar die Trump-Doku „Melania“ in den heimischen Kinos ansehen. Dafür gab es gerade mal Platz 46 (!) der Kinocharts. Und das mit einem Einspielergebnis von nicht einmal 2.000 Euro. Ein peinliches Desaster.

© Getty Images

© Amazon

Kickte die Cineplexx-Kette die 104-minütige Doku, die außerhalb der USA erst 293.058 Dollar einspielte, nach nur 7 Tagen aus dem Programm, so gibt’s nun eine neue Chance auf „Melania“

© Amazon MGM Studios

Jeff Bezos, der dafür ja 40 Millionen Dollar Produktions-Budget reinbutterte und nochmal 35 Millionen Dollar in Werbung steckte, stellt die Doku von Skandal-Regisseur Brett Ratner, der die First Lady zwanzig Tage vor der zweiten Amtseinführung von Donald Trump begleitete, ab sofort auf Amazon Prime. Ein unerwarteter Frühstart. Nur 38 Tage nach dem Kinostart.