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Amstetten-Innovation

Aus Alt-PV mach Rohstoff

Rudolf Preyer
von
Roboterarme im Recycling.
© Unsplash
Sonnenstrom für die Zukunft: In Amstetten entsteht ein Hightech-Werk, in dem Roboter und KI ausgediente PV-Module zerlegen.
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Amstetten. Jeder Fördercall für Photovoltaik ist mehrfach überzeichnet, die Dächer füllen sich mit Modulen. Doch was passiert, wenn die Paneele ausgedient haben? Beim Recycling-Unternehmen Müller-Guttenbrunn in Kematen stapeln sich seit Jahren alte Module. Bis vor Kurzem fehlte ein Plan.

Roboter recyceln Sonnenstrom

Jetzt kommt die Wende: Müller-Guttenbrunn baut in Amstetten eine eigene Recycling-Anlage, die im kommenden Jahr starten soll. Die Technik kommt aus der Region, vom Amstettner Start-up 2ndCycle.

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Roboter statt Müllhalde

2ndCycle hat Spezialmaschinen und ein neues Verfahren entwickelt, das Module möglichst schonend in ihre Bestandteile zerlegt. Patente dafür sind angemeldet. In der Anlage arbeiten Künstliche Intelligenz und Robotersysteme Hand in Hand.

Das Ergebnis: Siliziumbasierte Photovoltaik-Elemente werden laut Müller-Guttenbrunn sauber und nachvollziehbar aufbereitet. Aus dem Solar-Schrott von heute werden die Rohstoffe von morgen.

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