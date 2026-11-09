Arbeiter-Wut vor Ardo-Werk

300 Beschäftigte stehen im Nebel vor dem Ardo-Werk und wissen nicht, wie es weitergeht. Der Konzern tritt wenig elegant ab, ein anständiger Sozialplan fehlt.

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"Hände weg von unseren Jobs", schallt es vor dem Werk in Groß-Enzersdorf. 240 Beschäftigte verlieren ihre Arbeit, wenn Ardo im August 2027 zusperrt. Nach sechs gescheiterten Verhandlungsrunden liegt noch immer kein ordentliches Angebot auf dem Tisch. Die Woche begann für die Arbeiter des Ardo-Werks: mit einem Aufzeigen ihrer Befürchtungen, Ängste und Zweifel. Seit 8 Uhr in der Früh machen sie ihrem Ärger vor dem Werk des belgischen Konzerns Ardo Luft.

Das Ardo-Werk, ein monolithischer Block, im Nebel. © ORF/Simon Baumberger

PRO-GE-Chef Reinhold Binder fordert "eine große Lösung, für die wir gemeinsam kämpfen müssen". GPA-Chefin Barbara Teiber sagt, eine Arbeitsstiftung sei "wichtig und entscheidend". Die Gewerkschaften verlangen eine deutliche Nachbesserung. Auch einige Gemüsebauern sind bei der Demo dabei, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

"Skrupellose Manager"

AK-Präsident Markus Wieser nennt den Abzug aus Österreich "skrupellos". Ardo müsse "das soziale Gewissen" zeigen und einen Beitrag leisten. Auf der Kundgebung ist von "skrupellosen Managern" die Rede.

Vor Ort waren auch mehrere Landespolitiker. Dazu zählten Sven Hergovich, SPÖ-Landesparteichef und Landesrat, sowie Helga Krismer, die Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen.

Der Betriebsrat gibt dem Konzern noch zwei Wochen. Dann geht es vors Schiedsgericht, damit ein Gericht klärt, wie viel Abfindung den Arbeitern zusteht.

Und so soll es weitergehen

Für die Landwirtschaft gab es bereits am Freitag eine Lösung. Mehrere heimische Unternehmen, wie Schneiders Gemüseland und Waldland, bauen ihre Verarbeitung aus. Eine Partnerschaft zwischen Iglo und Schneiders Gemüseland im Bereich Tiefkühlgemüse ab Frühjahr 2027 wurde ebenfalls bekanntgegeben

Politischer Streit

Während die Beschäftigten bangen, feiert die ÖVP laut FPÖ die Rettung der Gemüsebauern. "Die ÖVP ist allerdings wieder einmal Meister der Selbstinszenierung!", wettert FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner. "Dabei sperrt das Ardo-Werk trotzdem zu, Arbeitsplätze gehen verloren." Die neuen Abnahmedeals der Bauern begrüßt er, nennt sie aber "eine Teillösung und kein vollständiger Rettungserfolg".

Schmiedlechner macht die Standortpolitik verantwortlich. "Nicht die ÖVP hat die Schließung des Ardo-Werks beschlossen, aber sie trägt seit Jahren politische Mitverantwortung." An die Minister Hattmannsdorfer und Totschnig sowie an Pernkopf (alle ÖVP) richtet er die Frage: "Wo bleiben die konkreten Maßnahmen?"

Politiker-Pingpong

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner kontert: „Die Kickl-FPÖ, allen voran NR Schmiedlechner, ist in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit der Werkschließung von Ardo einzig und allein durch Schimpftiraden und Dauernörgeln aufgefallen. Während die Kickl-FPÖ die Schuld für die Konzernentscheidung von Ardo bei anderen sucht, haben sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf und der designierte Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ, Lorenz Mayr, intensiv für eine schnelle Lösung eingesetzt.

Darauf kontert der FPÖ-Wutbauer Schmiedlechner: "Für Spinat und Rotkraut fehlt weiterhin eine gesicherte österreichische Verarbeitungslösung. Österreichischer Spinat muss womöglich künftig in der Slowakei verarbeitet werden. Das ist eine Teillösung und kein vollständiger Rettungserfolg!“ Hohe Energie- und Produktionskosten, Bürokratie und Wettbewerbsnachteile seien seit Jahren bekannt. "Wo bleiben die konkreten Maßnahmen von Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer, Landwirtschaftsminister Totschnig und Pernkopf? Statt ständig auf den belgischen Konzern zu zeigen, sollte die ÖVP endlich vor der eigenen Haustür kehren!"