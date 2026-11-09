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11. November

Die Narren sind los! Deutsch-Wagram läutet den Fasching ein

Niki Uzelac
von
Eine Blaskapelle spielt beim Faschingsauftakt in Deutsch-Wagram, alle tragen bunte Kostüme.
© Stadtgemeinde Deutsch-Wagram
Mit Pauken, Krapfen und jeder Menge guter Laune wird am 11. November in Deutsch-Wagram offiziell die Faschingssaison eröffnet.
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Wenn der Stadtschlüssel den Besitzer wechselt, kann das nur eines bedeuten: Der Fasching ist zurück! Am 11.11. wird Deutsch-Wagram wieder zur Hochburg der Narren. Los geht es um 19:00 Uhr am Marktplatz, von wo aus das Faschingskomitee gemeinsam mit zahlreichen Schaulustigen den traditionellen Marsch zum Stadtamt begeht. Die Veranstalter laden alle Besucher ausdrücklich dazu ein, verkleidet zu kommen und in ausgelassener Stimmung den Auftakt der fünften Jahreszeit zu feiern.

Menschen in bunten Kostümen und Musikinstrumenten marschieren abends durch eine beleuchtete Allee.
Die Bilder des Faschingsauftakts in der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram von 2026 bieten einen Vorgeschmack auf das heurige Fest. © Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

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Zwei Personen in prachtvollen Faschingskostümen tanzen vor applaudierendem Publikum.
Die Narren übernehmen für die kommenden Monate das Kommando. © Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

Für die passende musikalische Untermalung sorgt das Blasorchester der Musikschule, während Peter Ruzicka als "Der Mönch" das Publikum mit humorvollen Einlagen zum Lachen bringt. Mit dabei sind natürlich auch Prinzessin Patricia, die Mächtige, und Prinz Thomas, der Prächtige.

Fünf Menschen in Faschingskostümen posieren fröhlich vor einem bunten Wandgemälde.
Höhepunkt des Abends ist die traditionelle Schlüsselübergabe um 19.11 Uhr. © Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

Der Höhepunkt des Abends erfolgt exakt um 19:11 Uhr, wenn Bürgermeister Markus Mentl-Weigl symbolisch den Stadtschlüssel an das Faschingsprinzenpaar übergibt. Damit übernehmen die Narren für die kommenden Monate offiziell das Kommando. Zum gemütlichen Ausklang warten auf die Gäste traditionell frische Faschingskrapfen und ein reiches Büffet mit Speis und Trank.

Tisch mit vielen Krapfen, dekoriert mit bunten Bändern zum Faschingsauftakt.
Die traditionellen Faschingskrapfen dürfen natürlich auch heuer nicht fehlen. © Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

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