11. November
Die Narren sind los! Deutsch-Wagram läutet den Fasching ein
Wenn der Stadtschlüssel den Besitzer wechselt, kann das nur eines bedeuten: Der Fasching ist zurück! Am 11.11. wird Deutsch-Wagram wieder zur Hochburg der Narren. Los geht es um 19:00 Uhr am Marktplatz, von wo aus das Faschingskomitee gemeinsam mit zahlreichen Schaulustigen den traditionellen Marsch zum Stadtamt begeht. Die Veranstalter laden alle Besucher ausdrücklich dazu ein, verkleidet zu kommen und in ausgelassener Stimmung den Auftakt der fünften Jahreszeit zu feiern.
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Für die passende musikalische Untermalung sorgt das Blasorchester der Musikschule, während Peter Ruzicka als "Der Mönch" das Publikum mit humorvollen Einlagen zum Lachen bringt. Mit dabei sind natürlich auch Prinzessin Patricia, die Mächtige, und Prinz Thomas, der Prächtige.
Der Höhepunkt des Abends erfolgt exakt um 19:11 Uhr, wenn Bürgermeister Markus Mentl-Weigl symbolisch den Stadtschlüssel an das Faschingsprinzenpaar übergibt. Damit übernehmen die Narren für die kommenden Monate offiziell das Kommando. Zum gemütlichen Ausklang warten auf die Gäste traditionell frische Faschingskrapfen und ein reiches Büffet mit Speis und Trank.
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