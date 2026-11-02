Wirt mit ungewöhnlichem Aufruf: Paar zahlte beim Ganslessen zu viel

Ein Wirtshausbesuch wurde für zwei Gäste in Niederösterreich unfreiwillig teurer als erlaubt. Aus diesem Grund startet ein Wirt eine ungewöhnliche Suchaktion, um dem Paar sein Geld zurückzugeben.

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Am Sonntag, dem 1. November, besuchte ein Pärchen den Straninger Hof in Straning (Bezirk Horn). Die beiden bestellten jeweils ein Gansl. Doch beim Bezahlen passierte dem Servicepersonal ein Missgeschick: Der Nachschlag bei Knödeln und Kraut wurde zusätzlich verrechnet, obwohl dieser heuer bereits im Preis enthalten ist. Das Paar bezahlte, ohne dass es das Malheur bemerkte.

Nachdem der Irrtum offensichtlich wurde, will der Gastronom diesen wiedergutmachen. Allerdings fehlen ihm die Namen und Kontaktdaten seiner Gäste. Deshalb setzt er nun auf die Hilfe der sozialen Medien. Ein wichtiger Hinweis könnte die Suche erleichtern: Vor ihrem Besuch im Gasthaus waren die beiden in der nahegelegenen Amethystwelt in Maissau. Der Wirt hofft, dass sich das gesuchte Pärchen meldet - immerhin kann sich das Personal noch an die Gesichter erinnern.