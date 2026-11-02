Robo-Revolution
Dieser Döner kommt ganz ohne Schneider aus
Die Automatisierung macht auch vor der Gastronomie nicht halt und hält Einzug in Italien: Der innovative "Pimak Döner Robot" Modell "PDR" bereitet den Döner ganz ohne Schneider zu.
Mythos: Kebab kommt nicht aus Berlin
Schnell muss es gehen wenn die Schlangen anstehen um das beliebteste Fast Food Europas zu konsumieren: Den Döner Kebab. Dabei steht "Kebab" für den fleischigen Drehspieß, "Döner" bezeichnet die Brottasche. Weit verbreitete Mythen behaupten, dass die Speise in Berlin erfunden wurde, doch Forscher haben bewiesen, dass es das Fleisch vom Drehspieß schon seit Jahrhunderten im Nahen Osten gibt.
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Jetzt hat der türkische Hersteller "Pimak" in Mailand eine Gastro-Revolution losgetreten. Dort ist es ein großes B2B-Thema, laut Berichten schwören schon mehrere Standorte auf den Robo-Schneider. In der Türkei und auch in Deutschland sind die Modelle schon seit Längerem im Einsatz.
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Die Schnittdicke lässt sich laut Hersteller flexibel von 0,5 bis 5 mm und die Schnittbreite von 10 to 70 mm einstellen. Gefertigt aus hochwertigem, wasserdichtem AISI 304 Edelstahl soll die oft kritisierte Hygiene und Reinigung verbessert werden.
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