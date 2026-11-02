Spionage-Angst
US-Auto-Riesen fordern Verbot für China-Autos
AAI-Chef John Bozzella schlägt Alarm: Eine gigantische "Flut" von Billig-Importen aus China drohe das Land zu überschwemmen.
Dauerhaftes Verbot gefordert
Der US-Autoverband AAI fordert laut "Reuters" ein dauerhaftes Verbot für chinesische Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten.
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"Wir müssen den US-Markt vor einer Flut chinesischer Importe schützen, die ein Überwachungsrisiko bergen und etablierte Hersteller benachteiligen, die über Generationen hinweg in amerikanische Standorte investiert haben", sagte John Bozzella von der Alliance for Automotive Innovation (AAI) am Montag.
Die Gruppe vertritt fast alle großen Autobauer in den USA, darunter General Motors, Toyota und Volkswagen.
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