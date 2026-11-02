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Spionage-Angst

US-Auto-Riesen fordern Verbot für China-Autos

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Ein Mitarbeiter montiert ein weißes Audi-Auto in einer Automobilfabrik in China.
© APA/AFP/CN-STR/-
Die mächtige Autolobby AAI (vertraut mit Giganten wie General Motors, Toyota und VW) lässt aufhorchen.
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AAI-Chef John Bozzella schlägt Alarm: Eine gigantische "Flut" von Billig-Importen aus China drohe das Land zu überschwemmen.

Dauerhaftes Verbot gefordert

Der US-Autoverband AAI fordert laut "Reuters" ein dauerhaftes Verbot für chinesische Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten.

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"Wir müssen den US-Markt vor einer Flut chinesischer Importe schützen, die ein Überwachungsrisiko bergen und etablierte Hersteller benachteiligen, die über Generationen hinweg in amerikanische Standorte investiert haben", sagte John Bozzella von der Alliance for Automotive Innovation (AAI) am Montag.

Die Gruppe vertritt fast alle großen Autobauer in den USA, darunter General Motors, Toyota und Volkswagen.

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