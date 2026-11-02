Nach Pleite: Depot warnt vor Fake-Seiten!

24 Fillialen sperren in Österreich zu - 140 Arbeitsplätze fallen weg. Und jetzt wird mit falschen Rabatten auf TikTok geworben.

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Vorsicht, Falle! Bei vielen Deko-Fans sitzt der Schock über das Aus der beliebten Kette "Depot" noch tief. Dreiste Betrüger nützen dies nun in sozialen Medien aus.

Wie Depot selbst nun warnt, werden vie TikTok-Videos hohe Rabatte angeboten - allerdings führen diese, wenn man darauf klickt, auf Fake-Seiten wie "depot-official.com". Dort sollen Kunden bis zu 80 Prozent billiger einkaufen können - alles eine Lüge!

Diese Fake-Seite kursiert im Netz - nicht bestellen! © Depot

Online-Shop nicht mehr aktiv

Depot warnt auf seiner Online-Seite vor Fake-Seiten. © depot

Wie Depot nun klar stellt, ist ihre Online-Seite bereits seit September nicht mehr im Betrieb. Wer auf Fake-Seiten bestellt hat, sollte sofort seine Bank informieren, um falsche Abbuchungen noch zu verhindern. "Bitte seid vorsichtig", schreibt das Unternehmen, dass mit einer Insolvenz kämpft.

Die Deko-Kette Gries Deco Austria GmbH mit Sitz in Bruck an der Leitha stellte ihren Betrieb endgültig ein. Ursache ist die Insolvenz der deutschen Muttergesellschaft GDC Deutschland, die Ende September 2026 ihren Geschäftsbetrieb vollständig beendete.

Depot Österreich-Chef Christian Gries. © Depot

Weihnachtsgeschäft noch geplant

Bis Weihnachten will man aber die Filialen noch offen halten. Dort winken seit Ende Oktober tatsächlich Rabatte von 30 Prozent - weitere solle bis zur Schließung noch folgen.

Gutscheine sind übrigens noch bis 31. Jänner gültig, dann endet das Österreich-Geschäft und Depot ist endgültig Geschichte.