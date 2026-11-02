Betrugs-Alarm
Nach Pleite: Depot warnt vor Fake-Seiten!
Vorsicht, Falle! Bei vielen Deko-Fans sitzt der Schock über das Aus der beliebten Kette "Depot" noch tief. Dreiste Betrüger nützen dies nun in sozialen Medien aus.
Wie Depot selbst nun warnt, werden vie TikTok-Videos hohe Rabatte angeboten - allerdings führen diese, wenn man darauf klickt, auf Fake-Seiten wie "depot-official.com". Dort sollen Kunden bis zu 80 Prozent billiger einkaufen können - alles eine Lüge!
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Online-Shop nicht mehr aktiv
Wie Depot nun klar stellt, ist ihre Online-Seite bereits seit September nicht mehr im Betrieb. Wer auf Fake-Seiten bestellt hat, sollte sofort seine Bank informieren, um falsche Abbuchungen noch zu verhindern. "Bitte seid vorsichtig", schreibt das Unternehmen, dass mit einer Insolvenz kämpft.
Die Deko-Kette Gries Deco Austria GmbH mit Sitz in Bruck an der Leitha stellte ihren Betrieb endgültig ein. Ursache ist die Insolvenz der deutschen Muttergesellschaft GDC Deutschland, die Ende September 2026 ihren Geschäftsbetrieb vollständig beendete.
Weihnachtsgeschäft noch geplant
Bis Weihnachten will man aber die Filialen noch offen halten. Dort winken seit Ende Oktober tatsächlich Rabatte von 30 Prozent - weitere solle bis zur Schließung noch folgen.
Gutscheine sind übrigens noch bis 31. Jänner gültig, dann endet das Österreich-Geschäft und Depot ist endgültig Geschichte.
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