Es braucht neue Öffnungszeiten im Handel

Erlaubt Ladenbesitzer an Kassa freie Öffnung

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Österreichs Öffnungszeiten sind aus der Zeit gefallen. Dass Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer (ÖVP) den Vorstoß von Sepp Schellhorn (NEOS) unterstützt, personallose Verkaufsboxen vom Gesetz auszunehmen, ist der erste richtige Schritt. REWE-Boss Marcel Haraszti hatte die Diskussion zurecht gestartet.

Hattmannsdorfer lässt offen, ob der Nahversorger ums Eck bald samstags bis 19 Uhr oder donnerstags bis 21 Uhr offenhalten darf, verlangt aber Verhandlungen in der Regierung.

Wer Wertschöpfung und Arbeitsplätze sichern will, muss Flexibilität zulassen – allerdings nur im Schulterschluss mit den Beschäftigten.

Der Sonntag sollte für jene Händler geöffnet werden, die selbst hinter der Kassa stehen. Es gibt genug Menschen im Land, die am Sonntag arbeiten. Und wenn man das als Besitzer des Ladens machen möchte, sollte das erlaubt sein.