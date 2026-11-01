Früh-Start für Weihnachten in Wien

Am 6. November öffnet der Schönnbrunner Weihnachtsmarkt - damit startet der offizielle Advent-Countdown

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Weihnachtsfilme im TV und Streaming sind schon seit Wochen ein Hit. Lebkuchen & Co verbreiten seit Oktober Advent-Stimmung in den Supermärkten. Und am X. November öffnet auch der erste Weihnachtsmarkt in Wien!

Sieben Wochen vor Heilig Abend gibt's wieder Punsch, Glühwein und einen XXL-Christbaum für alle Weihnachtsfans vor Schönbrunn. Das ist eine Woche früher als bisher - ein absoluter Frühstart!

Christkindlmarkt Rathausplatz. © C.Jobst/PID

XXL-Weihnachtsbäume und festliche Beleuchtung

Damit ist der Countdown zum großen Fest eingeläutet. Der laut "CNN" "Schönste Markt der Welt" öffnet eine Woche später, am 13. November - der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz. Die Woche darauf, am 20. November, erstrahlen wieder Millionen Weihnachtslichter in der ganzen Hauptstadt. Dann herrscht in ganz Wien Weihnachtsstimmung.

Die vorweihnachtliche Euphorie ist kein großes Wunder, denn viele verdienen gut daran. Rund 460 Millionen Euro spülen laut Wirtschaftskammer Wien Adventmärkte & Co jährlich in die Kassen.

Von Touristen, die weltweit nach Wien anreisen, bis hin zur heimischen Bevölkerung. Hier sagt jeder Zweite, dass er zumindest einmal pro Jahr auf einen Christkindlmarkt in seiner Nähe gehen will.

Milliarden-Geschäft für den Handel

© ÖSTERREICH/ Neumayr, Getty

Doch auch die Vorfreude im Handel ist groß. Zwar startet der traditionelle Geschenke-Einkaufsreigen zum "Black Friday" Ende November - dennoch werden schon jetzt Adventkalender bis weihnachtliche Deko angeboten.

Laut dem Handelsverband wird heuer mit einem 1,1 Milliarden Euro Umsatz rund um die Festtage gerechnet - der absolute Höhepunkt des Jahres im heimischen Handel. Vor allem für Sport- und Spielzeug-Anbieter ein wichtiger Turbo für das nicht immer leichte Geschäft in Krisenzeiten.