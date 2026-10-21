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PENNY verteilt 600 Gratis-Austro-Hotdogs

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Mega-Aktion vor dem Westbahnhof. 10%-Einkaufs-Gutschein inklusive.
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Ein Hotdog für den Weg? Heute (21.10) macht PENNY Passant:innen vor dem Wiener Westbahnhof eine ganz besondere Freude und verteilt 600 Hotdogs.

Hinter dem Hotdog-Mobile standen echte Profis

Beim Hotdog setzt PENNY auf 100% Österreich – vom Würstel über das Hotdog-Brot bis hin zu Ketchup und Senf. Hinter dem Hotdog-Mobile standen echte Profis, etwa Fleischsommelier Thomas Ruhmer.

  • Uhrzeit der Verteilung: 11.30 Uhr (Start).
  • Je nachdem wie viel Frequenz ist, läuft die Aktion bis 15.00 Uhr.
  • Wenn die 600 Hotdogs weg sind, dann ist die Aktion zu Ende.

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Gutschein inklusive

Für die Hotdogs setzt der Diskonter auf Produkte aus dem eigenen Sortiment. Im Mittelpunkt sind die Würsteln der Eigenmarke "Ich bin Österreich", die bei PENNY für österreichische Herkunft steht und auch zu den Lieblingseigenmarken der Kund:innen zählt.

Dazu kommen Brötchen von Ölz sowie Ketchup und Senf von österreichischen Marken wie Felix und Mautner Markhof. So wird aus dem klassischen Snack ein echter Austro-Hotdog – ganz passend zum bevorstehenden Nationalfeiertag.

Für alle Passant:innen gibt es zudem einen Minus-10-Prozent-Gutschein für den nächsten PENNY Einkauf (die Filiale auf der Mariahilfer Straße 135 ist nur wenige Gehminuten entfernt).

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