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Beute 2,50€ wert

Wegen Lottoschein: Mann bricht Kind (10) den Arm

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Bei einer Werbeaktion wird ein zehnjähriges Mädchen verletzt, weil ein Unbekannter einen Lottoschein haben will. Danach lässt er das Kind zurück und verschwindet.
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Was für ein schockierender Vorfall: Bei einer Lotto-Aktion in Bayern soll ein Mann ein zehnjähriges Mädchen verletzt haben, um ihr einen Lottoschein zu entreißen. Das Kind musste anschließend in der Notaufnahme behandelt werden. Der Täter machte sich mit seiner Beute aus dem Staub.

Mann reißt Mädchen den Schein aus der Hand

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Am Freitag gegen 16 Uhr stieg bei der Kugler-Alm in Aßlkofen bei Ebersberg ein Heißluftballon auf. Unter dem Motto "Glück von oben" ließen Radio Arabella München und Lotto Bayern vorausgefüllte Lottoscheine auf eine angrenzende Wiese regnen.

Auch die zehnjährige Klara hob laut der "tz" im Gedränge einen der Scheine auf. Doch ein Unbekannter wollte offenbar genau diesen haben. Nach Angaben der Polizei warf er sich auf den Arm des Mädchens und riss ihr das Papier aus der Hand. Dabei erlitt die Zehnjährige einen Knochenanbruch.

Besonders erschütternd: Wie Klara der "tz" schilderte, habe der Mann sie nach dem Aufstehen noch angesehen und sei dann einfach weggegangen. Das Mädchen musste in der Kreisklinik behandelt werden. Ihre Mutter zeigte sich laut der Zeitung fassungslos über die Rücksichtslosigkeit.

Beute war gerade einmal 2,50 Euro wert

Auch einer Freundin von Klara sollen mehrere Lottoscheine entrissen worden sein – in diesem Fall offenbar von einer Frau. Die vorausgefüllten Scheine hatten jeweils einen Wert von nur 2,50 Euro. Zwar hätte theoretisch ein Millionengewinn winken können, ob einer der erbeuteten Scheine tatsächlich einen Gewinn brachte, ist aber nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Erding ermittelt wegen Raubes. Eine offizielle Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor. Laut "tz" soll der Mann ungefähr 60 Jahre alt sein.

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