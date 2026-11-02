E-Mobilität
Laden statt warten: Bald 12 Hochleistungslader auf A5
Wer an der A5-Abfahrt bei Schrick unterwegs ist, dem stechen die aktuellen Bauarbeiten mit Sicherheit ins Auge. Geplant ist hier ein Ladepark für Elektrofahrzeuge, der den Verkehr zwischen Wien und Brünn besser versorgen soll. Betreiber des Projekts ist Ionity, das am Standort zwölf Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 600 Kilowatt vorsieht. Ergänzt wird die Anlage durch ein Gastroangebot für Verkehrsteilnehmer.
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Der Standort wurde nicht zufällig gewählt. Die Nordautobahn zählt zu den wichtigsten Verkehrsachsen zwischen Österreich und Tschechien und wird täglich von Pendlern und Reisenden genutzt. Die Eröffnung des neuen Ladeparks ist für Anfang 2027 vorgesehen. Neben dem Ionity-Projekt soll auf dem Areal übrigens eine weitere Ladeinfrastruktur entstehen: Plänen nach wird dort auch ein EVN-Ladepark eröffnen. Mit dem Ausbau entwickelt sich Schrick zunehmend zu einem wichtigen Drehkreuz für E-Mobilität im Weinviertel und entlang der stark befahrenen Nordautobahn.
Ionity ist ein Joint Venture der Automobilhersteller BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Kia, Mercedes-Benz AG und Volkswagen Group mit Audi und Porsche sowie Global Infrastructure Partners, ein Teil von BlackRock, als Finanzinvestor. Der Hauptsitz befindet sich in München.
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