oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

50.000 Kilometer

Nach 28 Jahren: Weltreisender ist wieder zurück

O
von
Ein Mann im Neoprenanzug steht am Strand, im Hintergrund das Meer und Menschen, vorne ein Smartphone.
© AFP
50.000-Kilometer-Odyssee: Nach 28 Jahren Fußmarsch ist dieser Rekord-Abenteurer endlich wieder zu Hause.
OE24 auf Google bevorzugen

Was für ein Wahnsinn! Ganze 28 Jahre lang war der britische Ex-Fallschirmjäger Karl Bushby (57) auf Achse, hat 50.000 Kilometer hinter sich und vier Kontinente bezwungen.

Liebeskummer-Geschichte als Start

Gestern gab es in seiner Heimatstadt Hull (Nordostengland) kein Halten mehr: Hunderte jubelnde Fans bereiteten dem Heimkehrer einen absoluten Gänsehaut-Empfang.

Dahinter steckt eigentlich eine Liebeskummer-Geschichte: Im November 1998 war nach der Trennung von seiner Ehefrau Bushbys Welt zerbrochen. Der damals 29-Jährige packte seine Sachen, flog nach Chile und lief einfach los.

Diese eiserne Regel befolgte er

Seine eiserne Regel an sich selbst: Keinerlei Transportmittel! Kein Auto, kein Zug, kein Flieger – nur die eigenen Beine.

Die Reise durch Süd-, Mittel- und Nordamerika lief alles noch nach Drehbuch. Doch dann kam der gefährlichste Teil der Reise: Bushby marschierte mitten im Winter über die zugefrorene Beringstraße von Alaska nach Russland – und wurde von den russischen Behörden aufgehalten.

Auch interessant

Tanker explodiert: Angriffe im Persischen Golf eskalieren

Riesiger Kühlschrank-Ausfall in Supermärkten

Diese Roboter stürmen "heiligen Berg" in China

Visum-Sperren, die Finanzkrise 2008 und das Coronavirus verdammten den Abenteurer zu insgesamt 14 Jahren Zwangspause. "Es war nicht einfach, und genau darum ging es ja auch", lacht der nimmermüde Brite heute.

Doch noch ein Happy End

Für den letzten Schritt nach England zog sich Bushby im Oktober sogar die Badehose an und schwamm kurzerhand durch den eiskalten Ärmelkanal.

Jetzt, nach fast drei Jahrzehnten und 29 durchquerten Ländern, drückt er endlich seine Mama wieder in die Arme und konnte seinen Sohn wiedersehen. Das größte Highlight wartete aber am Streckenrand: Bushby lernte zum allerersten Mal seine zwölfjährige Enkelin kennen, die während seiner Weltreise geboren wurde. Was für ein Happy End!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tanker explodiert: Angriffe im Persischen Golf eskalieren

Alarm um Spionageschiff der Russen: Royal Navy rückt aus

Barclays streicht 19.000 Jobs im Investmentbanking

Kult-Forscher stellt klar: "Nessie gibt es doch nicht"

Nach 28 Jahren: Weltreisender ist wieder zurück

Pferd reißt Rollstuhl am Oktoberfest um

WKStA hat Kurz-"Auslieferung" beantragt

Riesiger Kühlschrank-Ausfall in Supermärkten

Las Vegas rüstet sich für Mega-Formel-1-Party

LogServ erhielt Transport-Auftrag von EnBW