Tanker explodiert: Angriffe im Persischen Golf eskalieren

Die Lage am Persischen Golf eskaliert immer weiter. Jetzt wurden alleine heute drei Attacken gemeldet, die Serie reißt nicht ab.

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Ein Öltanker wurde rund 133 Kilometer vor der saudi-arabischen Küstenstadt Ras al-Chafdschi von zwei mysteriösen Geschossen getroffen.

Das meldet die britische Marine-Behörde UKMTO. Wie durch ein Wunder gab es keine Verletzten. Wer hinter der feigen Attacke steckt? Es ist noch unklar. Niemand bekennt sich zu der Tat.

Minen-explosionen in der Straße von Hormus

Es ist die Fortsetzung einer gefährlichen Kette von Angriffen: Erst am Freitag wurde ein katarischer Tanker attackiert. Auch damals schwiegen die Angreifer.

Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarde fuhren außerdem heute zwei Öltanker in Seeminen und "explodierten nach Angaben der Revolutionswächter. Der Vorwurf aus Teheran: Die Schiffe seien auf einer "nicht autorisierten Route" unterwegs gewesen. Die Angst vor einer Eskalation auf den wichtigsten Schifffahrtswegen der Welt wächst.