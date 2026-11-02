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Minen und Raketen

Tanker explodiert: Angriffe im Persischen Golf eskalieren

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Libysche Rebellen kaperten Tanker
© AP
Die Lage am Persischen Golf eskaliert immer weiter. Jetzt wurden alleine heute drei Attacken gemeldet, die Serie reißt nicht ab.
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Ein Öltanker wurde rund 133 Kilometer vor der saudi-arabischen Küstenstadt Ras al-Chafdschi von zwei mysteriösen Geschossen getroffen.

Das meldet die britische Marine-Behörde UKMTO. Wie durch ein Wunder gab es keine Verletzten. Wer hinter der feigen Attacke steckt? Es ist noch unklar. Niemand bekennt sich zu der Tat.

Minen-explosionen in der Straße von Hormus

Es ist die Fortsetzung einer gefährlichen Kette von Angriffen: Erst am Freitag wurde ein katarischer Tanker attackiert. Auch damals schwiegen die Angreifer.

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Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarde fuhren außerdem heute zwei Öltanker in Seeminen und "explodierten nach Angaben der Revolutionswächter. Der Vorwurf aus Teheran: Die Schiffe seien auf einer "nicht autorisierten Route" unterwegs gewesen. Die Angst vor einer Eskalation auf den wichtigsten Schifffahrtswegen der Welt wächst.

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